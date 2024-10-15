Korkusu bile yetti, 2 milyon İsrailli sığınaklara koştu!

17 gündür kameralar önüne çıkmayan İranlı general ilk kez görüntülendi, askeri üssün kamikaze drone’la vurulduğu tarihi saldırıyı İsrail’in başkenti Tel Aviv ve çevresindeki panik izledi.
İsrail’in Gazze Şeridi’ni işgal ettiği savaşta 375’inci gün, Lübnan’ın karadan işgalinde ise 15’inci güne girildi. Orta Doğu’daki bütün gelişmeleri canlı blog sayfasına taşıyoruz.
Amerikan Washington Post gazetesi, İran’a misillemeye hazırlanan İsrail’in ABD’ye sunduğu bilgileri sayfasına taşıdı.
Habere göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki telefon görüşmesinde İran’daki hedefler konuşuldu. Netanyahu, Biden’a İsrail’in İran’daki askeri tesisleri hedef alacağını, nükleer ya da petrol tesisleri vurmayacağını söyledi.
Haberini konuya dair bilgi sahibi biri ABD’li iki yetkiliye dayandıran Washington Post, İsrail’in misillemesinin Amerikan seçimlerine ‘siyasi müdahale’ algısından kaçınacak şekilde ayarlanacağını kaydetti.
Gazeteye konuşan yetkililerden biri, Netanyahu’nun İsrail saldırısının kapsamının başkanlık yarışını yeniden şekillendirme potansiyeline sahip olduğunu anladığını söyledi.
ABD’li yetkili ise Netanyahu’nun bu görüşmede daha önce olduğundan ‘daha ılımlı bir yerde’ durduğu yorumunu yaptı.
Her iki yetkili de İsrail Başbakanı’nın tutumundaki belirgin yumuşamanın Biden’ın İsrail’e güçlü bir füze savunma sistemi gönderme kararında etkili olduğunu aktardı.
Washington Post’a konuşan bir başka yetkili ise İsrail’in İran’a saldırıyı 5 Kasım’da düzenlenecek ABD seçimlerinden önce gerçekleştireceğini söyledi. Harekete geçilmemesinin İran tarafından bir zayıflık işareti olarak yorumlanabileceğini savunan yetkili, “Bu bir dizi yanıttan biri olacak” dedi.
İsrail işgal ordusunun son 24 saatteki saldırılarında 55 Filistinli daha yaşamını yitirdi. Böylece, Gazze Şeridi’ndeki can kaybı 42 bin 344’e çıktı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun yurt dışı operasyon birimi Kudüs Gücü komutanlarından Abbas Nilfuruşan, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta 27 Ekim akşamı Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’la birlikte İsrail tarafından öldürüldü.
Beyrut’un güneyindeki Dâhiye semtinde altı binayı yok eden sığınak delici bombaların atıldığı saldırının ardından, Kudüs Gücü komutanı İsmail Kaani’nin Beyrut’a seyahat ettiği ortaya çıktı.
Arap medyası ve devamında Batılı yayın organları, Kaani’yle Beyrut’ta irtibatın koptuğunu ve Ekim ayı başından itibaren İranlı generalden haber alınamadığını yazdı.
Tahran iddialara birkaç sessiz kalırken, general Kaani’nin yardımcısı bir açıklama yapmaya gerek görmediklerini söyledi.
Kudüs Gücü komutanı İsmail Kaani, 18 gün sonra Tahran’da kameralar önüne çıktı. Kaani, Tahran’daki Mehrabad havalimanında Abbas Nilfuruşan’ın cenazesini karşılayanlar arasındaydı.
İran devlet televizyonunun ekrana getirdiği görüntülerde, Kudüs Gücü komutanının diğer İranlı yetkililerle birlikte ağladığı görüldü.
Lübnan’ın güneyinden İsrail’e füzeler ateşlemeye devam eden Hizbullah, Hayfa’nın yakınındaki Stella Maris deniz üssünü hedef aldığını duyurdu.
Deniz üssünü özel füzelerle vurduğunu belirten Lübnanlı grup, Akdeniz kıyısında yer alan Netanya’daki bir askeri üs ile Kiryat Shmona’nın yine füze yağmuruna tutulduğunu bildirdi.
Sınır hattındaki İsrail işgal birliklerinin Lübnan topraklarında ilerleyemediğini kaydeden Hizbullah, sıfır noktasındaki Ayta Eş Şaab beldesinde üç Merkava tankını havaya uçurduğunu duyurdu. Açıklamaya göre, güdümlü füzelerle vurulan tanklar alev aldı ve içindeki askerler öldü.
Hizbullah, bu sabah ise yeniden stratejik şehir Hayfa’yı hedef aldı. İsrail’in en büyük üçüncü kenti Hayfa ve çevresindeki çok sayıda kasabada sirenler çalarken, ordu kuzeyden gelen iki füzeden birinin yangınlara yol açtığını açıkladı.
İran destekli Hizbullah, 8 Ekim 2023’ten bu yana çatıştığı İsrail ordusuna ilk kez İsrail topraklarında ölümcül bir darbeyi Pazar akşamı vurdu. Hayfa yakınlarındaki Binyamina üssünde yemek yiyen Golani Taburu askerleri kamikaze silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) vuruldu. Hizbullah İsrail’in ünlü hava savunma sistemini kuzeyden ateşlediği füzelerle meşgul ederken, iki kamikaze drone Akdeniz üzerinden Hayfa’ya yaklaştı. İsrail ordusu kamikaze SİHA’ları radarda izledi ve birini düşürmeyi başardı.
Diğer kamikaze drone radardan kayboldu ve düştüğü sanıldığı için sirenler çalıştırılmadı, saniyeler sonra Binyamina’daki üste patlama gerçekleşti.
Dört askerin öldüğü, sekizi ağır onlarcasının yaralandığı saldırı, İsrail’e karşı düzenlenen en ölümcül drone saldırısı olarak kayıtlara geçti. Ölümcül saldırı, İsrail’in çok pahalı hava savunma sistemlerinin SİHA’ları durdurmakta ne kadar etkin olduğunu yeniden tartışmaya açtı.
Tam da bu tabloda, başkent Tel Aviv ve çevresinde çalan sirenler İsraillilerin ödünü koparmaya yetti. Arka arkaya sirenlerin duyulması 2 milyona yakın İsrallinin sığınaklara koşmasına yol açtı.
Yol kenarına kendini atanlar, plajda aceleyle kaçanlar, duraklarda bekleyenlerin yanı sıra kışlalardaki askerlerin de başlarını ellerini arasına aldığı görüldü.
Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen El Meyadin televizyonu yaklaşık 100 kilometreden ateşlenen füzelerden bazılarının hava savunma sistemlerini aştığını bildirdi. İsrail medyası ise engellenen füzeler nedeniyle şarapnel parçalarının birçok noktaya düştüğünü yazdı.
Ordu Hizbullah’ın İsrail’in merkezine üç roket ateşlediğini ve füzelerin durdurulduğunu açıkladı, yerel medyadaki haberlerde ise Holon şehrinde bir kişinin yaralandığı belirtildi.
Lideri Hasan Nasrallah dahil üst düzey yöneticilerinin neredeyse tamamını birkaç hafta içindeki suikastlarla kaybeden Hizbullah, buna rağmen İsrail’in hava saldırılarına füze ya da kamikaze drone saldırılarıyla yanıt veriyor.
Lübnan’ın en büyük askeri gücü Hizbullah’ın on binlerce üyesi ve cephaneliğinde 150 bin kadar füzesi olduğu tahmin ediliyor.
Küba’nın başkenti Havana’da İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki işgaline karşı büyük bir gösteri düzenlendi. Filistin’e destek yürüyüşüne katılanlar arasında, Küba lideri Miguel Diaz-Canel de vardı.
Kefiyelerin dikkat çektiği yürüyüşte büyük bir ‘Çok yaşa özgür Filistin’ pankartı taşındı.
20 yaşındaki gösterici Michel Marino, AFP haber ajansına Filistinli insanların özgürlüğünü ve egemenliğini desteklemek için yürüyüşe katıldığını söyledi. Küba’da öğrenim gören 250 Filistinli tıp öğrencisi de yürüyüşte yer aldı.
Söz konusu gösteri aslında 7 Ekim baskınının yıldönümünde gerçekleşecekti ancak Milton Kasırgası nedeniyle bir hafta ertelendi.
Küba, savaşın başlamasının ardından İsrail’le diplomatik ilişkilerini koparan ülkeler arasında.