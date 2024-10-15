Korkusu bile yetti, 2 milyon İsrailli sığınaklara koştu!

İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun yurt dışı operasyon birimi Kudüs Gücü komutanlarından Abbas Nilfuruşan, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta 27 Ekim akşamı Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’la birlikte İsrail tarafından öldürüldü.

Beyrut’un güneyindeki Dâhiye semtinde altı binayı yok eden sığınak delici bombaların atıldığı saldırının ardından, Kudüs Gücü komutanı İsmail Kaani’nin Beyrut’a seyahat ettiği ortaya çıktı.

Arap medyası ve devamında Batılı yayın organları, Kaani’yle Beyrut’ta irtibatın koptuğunu ve Ekim ayı başından itibaren İranlı generalden haber alınamadığını yazdı.

Tahran iddialara birkaç sessiz kalırken, general Kaani’nin yardımcısı bir açıklama yapmaya gerek görmediklerini söyledi.

Kudüs Gücü komutanı İsmail Kaani, 18 gün sonra Tahran’da kameralar önüne çıktı. Kaani, Tahran’daki Mehrabad havalimanında Abbas Nilfuruşan’ın cenazesini karşılayanlar arasındaydı.

İran devlet televizyonunun ekrana getirdiği görüntülerde, Kudüs Gücü komutanının diğer İranlı yetkililerle birlikte ağladığı görüldü.

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Lübnan’ın güneyinden İsrail’e füzeler ateşlemeye devam eden Hizbullah, Hayfa’nın yakınındaki Stella Maris deniz üssünü hedef aldığını duyurdu.

Deniz üssünü özel füzelerle vurduğunu belirten Lübnanlı grup, Akdeniz kıyısında yer alan Netanya’daki bir askeri üs ile Kiryat Shmona’nın yine füze yağmuruna tutulduğunu bildirdi.

Sınır hattındaki İsrail işgal birliklerinin Lübnan topraklarında ilerleyemediğini kaydeden Hizbullah, sıfır noktasındaki Ayta Eş Şaab beldesinde üç Merkava tankını havaya uçurduğunu duyurdu. Açıklamaya göre, güdümlü füzelerle vurulan tanklar alev aldı ve içindeki askerler öldü.

Hizbullah, bu sabah ise yeniden stratejik şehir Hayfa’yı hedef aldı. İsrail’in en büyük üçüncü kenti Hayfa ve çevresindeki çok sayıda kasabada sirenler çalarken, ordu kuzeyden gelen iki füzeden birinin yangınlara yol açtığını açıkladı.

İran destekli Hizbullah, 8 Ekim 2023’ten bu yana çatıştığı İsrail ordusuna ilk kez İsrail topraklarında ölümcül bir darbeyi Pazar akşamı vurdu. Hayfa yakınlarındaki Binyamina üssünde yemek yiyen Golani Taburu askerleri kamikaze silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) vuruldu. Hizbullah İsrail’in ünlü hava savunma sistemini kuzeyden ateşlediği füzelerle meşgul ederken, iki kamikaze drone Akdeniz üzerinden Hayfa’ya yaklaştı. İsrail ordusu kamikaze SİHA’ları radarda izledi ve birini düşürmeyi başardı.

Diğer kamikaze drone radardan kayboldu ve düştüğü sanıldığı için sirenler çalıştırılmadı, saniyeler sonra Binyamina’daki üste patlama gerçekleşti.

Dört askerin öldüğü, sekizi ağır onlarcasının yaralandığı saldırı, İsrail’e karşı düzenlenen en ölümcül drone saldırısı olarak kayıtlara geçti. Ölümcül saldırı, İsrail’in çok pahalı hava savunma sistemlerinin SİHA’ları durdurmakta ne kadar etkin olduğunu yeniden tartışmaya açtı.

Tam da bu tabloda, başkent Tel Aviv ve çevresinde çalan sirenler İsraillilerin ödünü koparmaya yetti. Arka arkaya sirenlerin duyulması 2 milyona yakın İsrallinin sığınaklara koşmasına yol açtı.

Yol kenarına kendini atanlar, plajda aceleyle kaçanlar, duraklarda bekleyenlerin yanı sıra kışlalardaki askerlerin de başlarını ellerini arasına aldığı görüldü.

Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen El Meyadin televizyonu yaklaşık 100 kilometreden ateşlenen füzelerden bazılarının hava savunma sistemlerini aştığını bildirdi. İsrail medyası ise engellenen füzeler nedeniyle şarapnel parçalarının birçok noktaya düştüğünü yazdı.

Ordu Hizbullah’ın İsrail’in merkezine üç roket ateşlediğini ve füzelerin durdurulduğunu açıkladı, yerel medyadaki haberlerde ise Holon şehrinde bir kişinin yaralandığı belirtildi.

Lideri Hasan Nasrallah dahil üst düzey yöneticilerinin neredeyse tamamını birkaç hafta içindeki suikastlarla kaybeden Hizbullah, buna rağmen İsrail’in hava saldırılarına füze ya da kamikaze drone saldırılarıyla yanıt veriyor.

Lübnan’ın en büyük askeri gücü Hizbullah’ın on binlerce üyesi ve cephaneliğinde 150 bin kadar füzesi olduğu tahmin ediliyor.

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