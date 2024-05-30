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İstanbul’un göbeğinde güpegündüz ‘FETÖ’ buluşması! Kadınlar birbirine sarılarak para verdi

İstanbul’un göbeğinde güpegündüz ‘FETÖ’ buluşması! Kadınlar birbirine sarılarak para verdi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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30 Mayıs 2024 - 16:22

FETÖ’nün kadın yapılanmasının İstanbul ayağı ekiplerin sıkı takibi sonrası yakalandı. Örgütün kadın üyelerinin halka açık yerlerde buluşup birbirlerine sarılarak para verme anları saniye saniye görüntülendi. İstanbul’daki kadın yapılanması çökertilirken 38 şüpheli gözaltına alındı, 28’i tutuklandı. Örgütle ilgili yeni detaylara da ulaşıldı.

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