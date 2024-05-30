Bahar Candan ve Nihal Candan davasında flaş gelişme!

Sosyal medya fenomenleri Alisya Bahar Candan ve kamuoyunda “Nihal Candan” olarak tanınan ablası Gülnihal Çiçek’in de aralarında bulunduğu 22 şüpheli hakkında 15 gün önce hazırlanan iddianame iade edildi. Bahar Candan’ın 44 yıla, Gülnihal Çiçek’in 24 yıla kadar hapsi isteniyordu.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada, Alisya Bahar Candan ile kamuoyunda ‘Nihal Candan’ olarak tanınan ablası Gülnihal Çiçek’in aralarında bulunduğu 22 şüpheli hakkında ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘dolandırıcılık’ ve farklı suçlardan iddianame hazırlanmıştı.
Habertürk’te yer alan habere göre, savcılık tarafından mahkemeye gönderilen iddianameyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
15 GÜN ÖNCE MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 38 müşteki, bir müşteki şüpheli, Gülnihal Çiçek ve Alisya Bahar Candan’ın da aralarında bulunduğu 22 şüpheli yer aldı.
CANDAN KARDEŞLERE CEZA İSTENDİ
İddianamede, Onur Apaydın ve İlker Oflu’nun şebekenin elebaşları olduğu belirtilirken, Alisya Bahar Candan’ın ‘suç örgütüne üye olmak’ ve ‘dolandırıcılık’ suçlarından 14 yıldan 44 yıla kadar, Gülnihal Çiçek’in ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
MAHKEME İDDİANAMEYİ İADE ETTİ
Hazırlanan iddianame 15 gün önce Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkemede incelenen iddianameyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İddianamede eksiklikler gören mahkeme iddianameyi kabul etmeyerek savcılığa iade etti.
NİHAL CANDAN TAHLİYE OLMUŞTU
Cezaevinde bulunan Bahar Candan, kendini yaralayarak zarar vermişti. Candan, Silivri Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alınmıştı. Bahar Candan’ın kardeşi Nihal Candan da yaşadığı sağlık sorunların nedeniyle 37 kiloya düşünce tahliye olmuştu.