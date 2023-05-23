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CHP listesinden Meclis’e giren 39 vekille ilgili Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’nu kızdıracak yorum!

CHP listesinden Meclis’e giren 39 vekille ilgili Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’nu kızdıracak yorum!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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23 Mayıs 2023 - 10:18
Genel seçimlerde 169 vekil çıkaran CHP’de; DEVA Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Türkiye Değişim Partisi’nden meclise giren milletvekili sayısı 39 oldu. Kimilerince eleştirilen bu durum hakkında bir yorum da Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi. Erdoğan, “40 vekili altın tepside verdi. Kılıçdaroğlu, SSK’yı batırdı, şimdi de CHP’yi batırıyor. Kılıçdaroğlu’na CHP seçmeni 28 Mayıs’ta ‘Artık yeter’ diyecek.” ifadelerini kullandı.

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