Ünlü Astrolog Michaela Astro Konuştu!

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Yeni Felaketler Kapımızda!

Ekim 2020’den sonra dünya genelinde çok büyük iç karışıklıklar olacak. Amerika; Ortadoğu’da kendine yer edinmeye çalışıyor. Türkiye’yi de yanına çekmeye çalışıyor. Yaşadıklarımızın tek sebebi Amerika’dır. Çin’i manipüle edip;s uçu Çin’in üzerine atmaktadır! Fakat Türkiye bir müddet sonra dünyanın 5 süper güç ülkesinden biri olacaktır. Yangınların sebebi; Aslan burcunda ki Mars’ın sebebidir. Ama şu an Mars; Başak burcuna geçti. Venüs’te Başak’ta olduğu için yakın zamanda bir ferahlama olacaktır. Sudan gelecek felaketler maalesef bizi bekliyor. Çünkü Neptün Balık burcunda seyretmektedir. Chiron; Koç üçgeni bu alanda bize destek olacak. İyileşme ve şifa göreceğiz. Dünya süper güçleri yakın zaman da toplanıp; bu dünya nereye gidiyor deyip önlem alacaklar diye konuştu! Ünlü Astrolog Michaela Astro!