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Hayırsever İş İnsanından Ramazan Yardımı

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Hayırsever İş İnsanından Ramazan Yardımı
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13 Nisan 2021 - 12:30
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Kral Holding yönetim kurulu başkanın olan Tahir Kıran Ramazan Ayında 100 ailenin yeme- içme yardımı için kolları sıvadı. Ekonomik durumu kötü olan ailelerin tespit ederek mahalle muhtarlarına erzak yardımda bulunun iş adamı, gereken kimsenin bu durumdan haberinin olmaması için talimat vermiş.  Yardım sever iş adamı bu yönüyle büyük beğeni topladı. Pandeminin zorluklarına karşı göğüs geren Kıran, çalışanlarından hiç kimseyi işten çıkarmadı. Bununla beraber çalışanlara maddi destekte bulundu.

Tahir Kıran 99 – 2000 yıllarında Fenerbahçe Alt Yapı Derneği’nde 2. Başkan olarak görev yaptı. 2002 – 2003 yıllarında Fenerbahçe Alt Yapı İcra Komitesi Başkanlığı yaptı. Sezon bitiminde görevini bitirip, 2006 Ocak ayında Federasyon Seçimlerinde Haluk Ulusoy’un listesinde yer aldı.

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