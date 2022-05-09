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Gönül Yazar geçirdiği kazanın ardından ilk kez konuştu! ‘Geceleri yalnızlıktan ağlıyorum…’

Gönül Yazar geçirdiği kazanın ardından ilk kez konuştu! ‘Geceleri yalnızlıktan ağlıyorum…’
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09 Mayıs 2022 - 13:13

Geçen hafta geçirdiği kaza nedeniyle bir gözünü kaybetme riski ile karşı karşıya kalan Gönül Yazar, “Yapayalnızım. Geceleri yalnızlıktan ağlıyorum” dedi.

Gönül Yazar, Sabah yazarı Tuba Kalçık’ın sorularını yanıtladı. Yalnızlıktan şikâyet eden Yaza, “Annem, babam ve ablam öldü. Kızım var ama o da Bodrum’da yaşıyor. Zaten kızım anneci bir çocuk da değil. Arkadaşlarına daha çok düşkün, onlarla mutlu oluyor” diyerek sitem etti. Yazar, “Babamın ikinci evliliğinden iki tane erkek kardeşim var. Onlar ve çocukları benimle ilgileniyor. Sık sık görüşüyoruz” diye anlattı.

“ÇOCUĞUMU GİDİP İSVİÇRE’DE DOĞURMAK ZORUNDA KALDIM”

Erol Simavi’den evlilik dışı çocuk sahibi olan Yazar, “Zorluk yaşadım. Çocuğumu gidip İsviçre’de doğurmak zorunda kaldım. Kimseyi üzmek istemedim. Eşi Belma Hanım’a saygımdan bunu yaptım. Gözüne hiç gözükmedim yani… Hem eşinin çocuğunu taşıyıp hem de onunla aynı kuaföre, aynı mekanlara gidebilecek biri değilim. Ben başından beri Belma Hanım’a büyük saygı duydum. Kızımın bir annesi bensem diğer annesi de o… Benim ona olan saygımdan dolayı Belma Hanım beni çok sever” sözlerini kaydetti.

“FİLM GİBİ BİR HAYAT YAŞADIM DESEM YERİDİR”

“Film gibi bir hayat yaşadım desem yeridir… Hep onurlu bir hayat yaşadım, benim için çok önemli bu” diyen Yazar, şöyle devam etti:

“Talk şovcular, beni görür görmez parmaklarını kaldırıp ‘Kaç koca aldın, kaç yaşındasın?’ diye soruyordu. Flört etmek yerine evlenmeyi tercih ettim. Bazı kadınlar gibi otel odalarında cebime dolarları doldurup dönmedim.”

 

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