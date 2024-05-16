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Suudi Arabistan’dan “hac vizesi” kararı

Suudi Arabistan’dan “hac vizesi” kararı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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16 Mayıs 2024 - 14:46

Suudi Arabistan hac vizesi dışındaki vizelerle “kural dışı” hac ibadetini yapmaya çalışanlara, 85 bin Türk lirasına denk gelen 10 bin riyal para cezası uygulayacak.

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