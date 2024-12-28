Fatih Terim, Al Shabab’da imparator olarak karşılandı

Suudi Arabistan’ın köklü futbol kulüplerinden Al Shabab, Türk teknik direktör Fatih Terim’i takımının başına getirdi. Terim, Al Shabab ile imza törenini gerçekleştirirken, kulüp tarafından kendisine geleneksel Arap kıyafeti hediye edildi. Törende, Fatih Terim’e Al Shabab yönetimi ve kulüp yetkilileri eşlik ederken, teknik direktör Terim, bu özel hediyeyi büyük bir takdirle kabul etti. Geleneksel Arap kıyafetini giyen Terim, hem profesyonel kimliği hem de kültürel anlayışıyla dikkat çekti.

Al Shabab kulübü, bu törenle Fatih Terim’i resmi olarak tanıtırken, Türk teknik adamın Suudi Arabistan futboluna katkı sağlayacağına olan inançlarını dile getirdi. Terim, yeni görevine başlamadan önce hem yerel hem de uluslararası futbol camiasında geniş bir heyecan uyandırmıştı. Özellikle Suudi Arabistan’daki futbolseverler, deneyimli teknik adamın Al Shabab ile büyük başarılar elde edeceğini umuyor.

Fatih Terim, bu yeni deneyimiyle Arap futboluna katkı sağlamak ve Al Shabab’ı zirveye taşımak için oldukça istekli. Törende giydiği yöresel kıyafet, onun bölgedeki kültüre saygısını ve uyum sağlama isteğini simgeliyor. Bu önemli an, futbol dünyasında büyük bir ilgiyle karşılanırken, Terim’in Al Shabab ile yapacağı çalışmalar merakla bekleniyor.

Fatih Terim, Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Shabab ile yaptığı anlaşmanın ardından, yeni takımının kampına katılmak için Katar’ın başkenti Doha’ya gelmişti. İstanbul Havalimanı VIP Terminali’nden kalkan özel uçakla Hamad Havalimanı’na ulaşan Terim, burada Al Shabab Kulübü’nün yetkilileri tarafından karşılandı.

İmza töreni düzenlendi

Fatih Terim’in Doha’ya gelişinin ardından, Al Shabab kulübü Türk teknik adam için özel bir imza töreni düzenledi. Tören sırasında, kulüp yetkilileri ve takımın yöneticileri, Terim’i büyük bir coşkuyla karşıladı.

“İmparator Fatih Terim” mesajı

Dikkat çeken bir diğer gelişme ise, Al Shabab Kulübü Başkanı Mohamad Almunajem’in Fatih Terim’e hediye ettiği geleneksel Arap kıyafeti oldu. Bu anlamlı an, kulübün sosyal medya hesabından paylaşıldı ve paylaşımda “İmparator Fatih Terim” ifadesine yer verildi. Bu jest, Terim’in Suudi Arabistan’daki futbolseverler ve kulüp camiası için taşıdığı önemin altını çizdi.

Al Shabab’ın mevcut durumu

Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Ligi’nde şu anki sezonun 13. haftasında topladığı 23 puanla lider Al Ittihad’ın 13 puan gerisinde, 6. sırada yer alıyor. Terim, kulübün başındaki ilk maçına Suudi Arabistan Kral Kupası çeyrek finalinde Al Fayha’ya karşı çıkacak. Al Shabab taraftarları, tecrübeli teknik direktörden takımın performansında önemli bir yükselme bekliyor.

Fatih Terim’in Al Shabab’daki ilk dönemi, kulüp için yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. Hem kulüp yetkilileri hem de taraftarlar, başarılı teknik adamın deneyim ve vizyonuyla Al Shabab’ı daha üst sıralara taşımasını umuyor.

KAYNAK: ensonhaber