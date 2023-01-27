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Fadıl Akgündüz’e Tutuklama Kararı

Fadıl Akgündüz’e Tutuklama Kararı
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27 Ocak 2023 - 15:57

Caprice Gold ile Caprice Maldivler adlı gayrimenkul projelerinde, 349 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Fadıl Akgündüz ve Mehmet Salih Obut’un tutuklanmasına karar verildi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, Fadıl Akgündüz Siirt’ten Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Akgündüz’ün yeğeni sanık Mehmet Salih Obut ile çok sayıda müşteki ve taraf avukatı da salonda hazır bulundu.

Duruşmada, müştekilerin beyanlarının alınmasının ardından Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Akgündüz ve Mehmet Salih Obut’un “dolandırıcılık” suçundan cezalandırılmaları ve tutuklanmaları istendi.

Tutuklama kararı verildi

Mahkeme heyeti, Akgündüz ve Obut’un tutuklanmasına karar vererek duruşmayı erteledi. Dava dosyası soruşturma aşamasındayken 22 Mart 2015’te tutuklanan Akgündüz, 28 Mart 2017’deki duruşmada tahliye edilmişti.

 

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Fadıl Akgündüz’e Tutuklama Kararı
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