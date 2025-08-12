Eyyam-ı Bahur Türkiye’de! 3 Bölge Kavruluyor, 3 Bölge Serinliyor

Türkiye’de iki farklı iklim koşulu aynı anda yaşanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri, eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisi altına girdi. İzmir ve Adana’da sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıkarken, hissedilen sıcaklık 50 dereceyi bulabilecek. Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde ise serin hava etkili olacak. İstanbul’da poyrazın serinletici etkisinin 10 gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 40-70 km hızla eseceğini bildirdi. Vatandaşlar olası olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Bugün Nerelerde Yağış Var?

Kars, Ardahan, Artvin’in doğusu, Iğdır’ın güneyi, Ağrı’nın kuzey ve doğusu ile Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava genellikle az bulutlu ve açık geçecek.

Bölgelere Göre Hava Durumu