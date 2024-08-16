Yozgat’ta çocuk çocuğu öldürdü!

Çocuk çocuğu öldürdü

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde meydana gelen bıçaklı saldırıda 14 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Olay, dün gece Salih Paşa Camii önünde gerçekleşti.

İddiaya göre, 17 yaşındaki Z.Y., sohbet ettiği 14 yaşındaki Furkan Ünal ve E.G.’yi henüz bilinmeyen bir nedenle bıçakla yaraladı. Olay yerinden kaçan Z.Y.’yi yakalamak isteyen 61 yaşındaki M.L. de şüphelinin bıçak darbesiyle yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Merkezi ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Sorgun Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Furkan Ünal, buradaki müdahalenin ardından Yozgat Şehir Hastanesi’ne sevk edildi ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan şüphelinin alkollü olduğu öğrenildi.