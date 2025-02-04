Emel Özkızıltaş’ın Son Hali Şaşırttı!

Televizyon dünyasının unutulmaz yapımlarından biri olan “Çarkıfelek”, yıllar boyunca seyircilerin ilgisini çeken şovlardan biri olarak hafızalarımızda yer etti. Programın en dikkat çekici isimlerinden biri de hostes Emel Özkızıltaş olmuştu. Güzelliği ve zarafetiyle izleyicilerin beğenisini kazanan Özkızıltaş, yıllar sonra sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Sosyal Medyada Büyük Yankı Uyandırdı

Televizyon kariyerine “İşte Benim Stilim” yarışması ile başlayan ve daha sonra “Çarkıfelek” programında hosteslik yaparak şohret kazanan Emel Özkızıltaş, yıllar içerisinde geçirdiği değişimle gündeme geldi. Son haliyle takipçilerinin dikkatini çeken Özkızıltaş, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Paylaşımlarına gelen yorumlarda, takipçileri “Tanıyamadım”, “Bambaşka biri olmuş” ve “Çok farklı bir görünüme sahip” gibi ifadeler kullandı. Özellikle geçirdiği fiziksel değişim ve yeni tarzı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Ekranlara Dönecek Mi?

Emel Özkızıltaş, televizyon dünyasından tamamen uzaklaşmamış durumda. En son 2021 yılında Kanal D’de yayınlanan “Gelinim Mutfakta” programında bir hafta boyunca sunuculuk yaparak ekranlarda yer aldı. Şu an için yeni bir televizyon projesi olup olmadığı bilinmese de, sosyal medya hesaplarından aktif paylaşımlar yaparak hayranlarıyla etkileşimde bulunmaya devam ediyor.

Güzelliğini ve Şıklığını Koruyor

Yıllar geçmesine rağmen Emel Özkızıltaş, hala güzelliği ve şıklığıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Fit görünümü ve özenli tarzı ile hayranlarından olumlu geri dönütler alan Özkızıltaş, özellikle moda ve güzellik konularında takipçilerine ilham veriyor.

Kaynak:https://www.ensonhaber.com/