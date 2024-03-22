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Efsane kanal geri dönüyor. İzleyiciyi ekran başına kitlemesiyle ünlüydü

Efsane kanal geri dönüyor. İzleyiciyi ekran başına kitlemesiyle ünlüydü
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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22 Mart 2024 - 10:54
Yayın hayatına 2015’te sonra veren CNBC-e tekrar yayına başlayacağı tarih belli oldu.
Efsane kanal geri dönüyor. İzleyiciyi ekran başına kitlemesiyle ünlüydü 1

Keskin Kalem medya dünyasında ses getirecek bir yazı kaleme aldı. Bir döneme damgasını vuran CNBC-e geri dönüyor.

Efsane kanal geri dönüyor. İzleyiciyi ekran başına kitlemesiyle ünlüydü 2

Kanal 2015’te yayın hayatına son vererek yerini TLC’ye bırakmıştı.

Efsane kanal geri dönüyor. İzleyiciyi ekran başına kitlemesiyle ünlüydü 3

Bir dönemin efsane kanalı ekonomi ve dizi kanalı olarak uzun süre yayın hayatını sürdürmüştü.

Efsane kanal geri dönüyor. İzleyiciyi ekran başına kitlemesiyle ünlüydü 4

Geçtiğimiz aylarda da CNBC-e’nin tekrar yayın hayatına başlayacağı iddia edilmişti. Şimdi ise kanalla ilgili ayrıntılar geldi.

Efsane kanal geri dönüyor. İzleyiciyi ekran başına kitlemesiyle ünlüydü 5

Daha önce Doğuş Grubu’nun kanalı olarak bilinen CNBC-e’nin İlbak ailesinin sermayesiyle yeniden ekranlara döneceği öne sürüldü.

Efsane kanal geri dönüyor. İzleyiciyi ekran başına kitlemesiyle ünlüydü 6

Kanalın başına gelecek ismin ise Servet Yıldırım olacağı belirtildi.

Efsane kanal geri dönüyor. İzleyiciyi ekran başına kitlemesiyle ünlüydü 7

Kanalın yerinin ise İkitelli’deki Ramada otelin giriş katında kurulacağı öğrenildi.

Efsane kanal geri dönüyor. İzleyiciyi ekran başına kitlemesiyle ünlüydü 8

Efsane kanalın Haziran ayında yayına geçmesi bekleniyor.

Efsane kanal geri dönüyor. İzleyiciyi ekran başına kitlemesiyle ünlüydü 9

Ayrıca kanalın ilk flaş transferiyse daha önce CNN Türk, Milliyet gibi mecralarda görev yapan Didem Tümer olacak.

Efsane kanal geri dönüyor. İzleyiciyi ekran başına kitlemesiyle ünlüydü 10
Efsane kanal geri dönüyor. İzleyiciyi ekran başına kitlemesiyle ünlüydü 11
Efsane kanal geri dönüyor. İzleyiciyi ekran başına kitlemesiyle ünlüydü 12
Efsane kanal geri dönüyor. İzleyiciyi ekran başına kitlemesiyle ünlüydü 13
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