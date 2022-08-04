Dünyadaki ilginç yasakları duyanlar şaştı kaldı! Türkiye’de para yırtarsanız…

İnsanların, seyahat ettikleri yerlerde güvenli bir şekilde gezebilmesi için dünyanın çeşitli ülkelerinde bulunan ilginç yasaklar derlendi. Listede Türkiye’de yer alıyor. İşte dünyadaki ilginç yasaklar…
Dünya üzerindeki çeşitli ülkelerde oldukça sıra dışı yasaklar yer alıyor. Söz konusu yasaklar, insanlar seyahat ettikleri yerlerde de güvenli bir şekilde gezebilsin diye derlendi.
İşte Türkiye’nin de yer aldığı o liste ve yasaklar…
İsviçre
Akşam saat 10’dan sonra sifon çekmek yasak.
Tayland
Tayland parası üzerine basmak yasak. Üzerinde kralın fotoğrafı olduğu için büyük cezalarla karşılaşabilirsiniz.
ABD
Pennsylvania’da buzdolabının kapısı açıkken önünde uyumak, banyoda şarkı söylemek yasaktır.
Kanada
Margarinin sarı olması yasak. Tereyağ ile karışır diye var olan bu yasak şaka gibi ama gerçek.
Çin
Yaya geçidinde durmanın cezası 5 yuan. Yanlış okumadınız, durmak yasak.
İsrail
İllegal radyo yayını yapmak yasak ancak illegal radyo yayınını 5 sene sürdürmeyi başarırsanız, artık resmi yayına dönüşüyorsunuz.
Norveç
Erkeklerin en az 5 yılda bir komşu ülkelere denizden açılmaları gerekiyor. Yerleşik yaşama geçmeden önceden kalma bir adet.
İtalya
Yumruk atmak yasak.
Dubai
Ramazan ayında iftardan önce yemek yemek, önce uyarıya daha sonra hapis cezasına dönüşebilir.
İtalya
Milano’da kamusal alanda somurtmak yasak. Bu çok eski ve yürürlükte olan bir yasa. Hastane çalışanları ve cenazeye katılanlar bu yasadan muaf tutuluyor.
Belçika
Trafiğin yoğunlaştığını anlayıp U dönüşü yapmak isteyenlerin yol hakkı var. Yavaşlamadan hızlı manevralar yapıyorsanız herkes size yol vermek zorunda.
ABD
Şikago’da, nükleer silah üretmek, test etmek, bakımını yapmak ya da depolamak yasak. Bulunduğu takdir de 500 dolar cezası var.
İngiltere
Londra’da salgın hastalığınız varken taksi durduramazsınız.
ABD
Ohio’da sarhoşken balık yemek yasaktır.
Filipinler
Filipinlerde yürürlükte olan bu kanuna göre plakalarının son hanesi 1 veya 2 olan araçlar pazartesi günü trafiğe çıkabilirler. 3 veya 4 olanlar salı, 5 veya 6 olanlar çarşamba, 7 veya 8 olanlar perşembe, 9 veya 0 olanlar ise cuma günü trafiğe çıkabilirler…
Japonya
Japonya Aslında 1000 yıllık bir gelenekten gelen bu kanuna göre evin küçük oğlu, ailesine duyduğu saygıyı göstermek için evlenmek istediği kız ile abisinin evlenmesine izin verebilir ve bu durumun kanunda da yer vardır.
İsrail
Burun Kurcalamak Yasaktır İsrail Bu kural ahlaki açıdan mantıklı bir kural olsa da, İsrail’de şabat sırasında bu kuralı çiğnemek demek suç işlemek demektir…
Danimarka
Arabasının altında birinin bulunduğunu gören sürücünün otomobilini çalıştırması yasaktır
Esvati̇ni̇
Diktatörlükle yönetilen ve ortalama insan ömrünün 30-35 yaş arası olduğu bu ülkede, kadınlar ikinci sınıf insandır ve erkeklerle aynı haklara sahip olamazlar. Bu ülkede kadınlar aleyhinde birçok kural vardır ve bunlardan bir tanesi de iç çamaşır giymelerinin yasak olmasıdır.
Fransa
Demiryolunda öpüşmek yasaktır.
Rusya
Lenin ismi daha ön planda olsa da, bazı bölgelerde tüm yeni doğan erkek bebeklere göbek adı olarak Stalin ismi verilmektedir.
Yunanistan
İlk olarak 3 Eylül 2002 tarihinde yürürlüğe giren PC oyunlarının yasaklanması kanunuyla amaç, internet kafelerde çocukların bahis ve kumar içerikli oyunlardan uzak durması idi. Fakat zaman içerisinde hangi oyunun bu nitelikte olup da hangisinin olmadığını anlamak ve ayırt etmek güç olduğundan, 8 Aralık 2003 yılında bütün PC oyunları yasaklanmıştır.
Tayland
Bir taksiye binmeniz gerekirse uymanız gereken bazı kurallar var. Silah taşımak, ilişkiye girmek, hayvan bindirmek yasak.
Çin
Devlet izni olmadan reenkarnasyon yasak.
Avustralya
Boş bir araçta, araba anahtarı bırakmak yasaktır.
ABD
Pennsylvania’da, banyoda şarkı söylemek yasak olduğu gibi, bu yasağın polisler tarafından nasıl denetlendiğine dair elimizde bir belge bulunmamaktadır.
ABD
California’da bir otel odasında portakal soymak yasaktır.
Singapur
Ön sevişme haricinde oral ilişki yapmak yasal değildir.
Hollanda
Nehir setleri olmamasına rağmen nehir setlerini aşmak yasaktır.
ABD
Wermont’ta su altında ıslık çalmak yasaktır.
Burundi
Koşu yapmak yasak.
Türkmenistan
Ses kaydı performansı ile opera ve bale yasak
ABD
Çikolatalı yumurta “Kinder Surprise” yasak
İran
Erkeklerin at kuyruğu şeklinde saç toplaması yasak
Çin
Zaman yolculuğu yasak. Bu tarz filmlerin gösterilmesi bile yasak. Zaman yolculuğu hayalinin Çinlilerin zihnine yer etmemesi için böyle bir karar alınmış.
Filipinler
Aktrist Claire Danes yasak. Bu yasağın nedeni adı geçen aktristin bir dergiye Filipinler hakkında olumsuz sözler söylemiş olması.
Kuzey Kore
Blue jeans yasak.
Monako
Monaco vatandaşlarının kumar oynaması yasak. Dünyanın en önemli kumar merkezi olan Monaco, kendi vatandaşlarını casinalordan içeriye sokmuyor.
Birleşik Krallık
Houses of Parliament ölmek yasak. İntihar etmek tümden yasak.
Almanya
Otoyolda benzin için bile durmak yasak.
Filipinler
Frank Sinatra My Way adlı şarkı.. Bu şarkının Filipinlilerle alakası ne demeyin. Şarkıyı dinleyen en az 10 filipinli intihar etti. O yüzden yasaklandı.
Tayland
Film “Anna and the King” Bu filmin Tayland Krallığını aşağılaması nedeniyle ülke çapında izlenmesi, yasaklandı.
Güney Kore
Gece yarısından sonra online oyunlar.
Japonya
Dans kulüpleri yasağı. Sadece belirlenmiş özel yerlerde gece 00.00’da kapatmak şartı ile izin veriliyor.
İtalya
Güvercin beslemek yasak. Uygulamanın sıkılığı, şehirden şehire değişiyor. Ancak, bu kanunun en katı olduğu yer Venedik. Güvercinlerin tarihi yapılara pislemesinden bıkan yetkililerin, güvercin besleme “suçu” için biçtikleri bedel 50-600 dolar (yaklaşık 80-966 TL arası) arasında değişiyor.
İngiltere
Kuzeybatısında ise trenlerde “öpüşmek yasaktır” ibareleri yer alıyor. Bu kanunun ihlali halinde belirlenmiş olan belli bir para cezası yok, ancak görevliler gelip sizi tren istasyonundan dışarı atabilir.
Tayland
Üstsüz araç kullanmanın cezası 10 dolar.
Singapur
Sakız çiğnemek, yerlere tükürmek, sifonu çekmemek gibi davranışların her birinin cezası 100 doları geçiyor.
İtalya
Reggio Emilia şehrinde tarihi eserlerin basamaklarına oturamazsınız…
Kanada
Yağmur yağarken çimler sulanamıyor, Kanata bölgesinde de kapı ve pencerelerin pembe renge boyanması zorunlu tutuluyor.
Türkiye
Türk ulusuna, bayrağına veya parasına saygısızlık edecek şekilde hareketlerde bulunmak suç sayılıyor. Bu tür davranışlarda bulunduğunuz zaman, 6 ay ile 3 yıl arası hapis cezasına çarptırılabilirsiniz.