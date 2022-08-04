Dünyadaki ilginç yasakları duyanlar şaştı kaldı! Türkiye’de para yırtarsanız…

İnsanların, seyahat ettikleri yerlerde güvenli bir şekilde gezebilmesi için dünyanın çeşitli ülkelerinde bulunan ilginç yasaklar derlendi. Listede Türkiye’de yer alıyor. İşte dünyadaki ilginç yasaklar…

Dünya üzerindeki çeşitli ülkelerde oldukça sıra dışı yasaklar yer alıyor. Söz konusu yasaklar, insanlar seyahat ettikleri yerlerde de güvenli bir şekilde gezebilsin diye derlendi. İşte Türkiye’nin de yer aldığı o liste ve yasaklar…

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İsviçre Akşam saat 10’dan sonra sifon çekmek yasak.

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Tayland Tayland parası üzerine basmak yasak. Üzerinde kralın fotoğrafı olduğu için büyük cezalarla karşılaşabilirsiniz.

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ABD Pennsylvania’da buzdolabının kapısı açıkken önünde uyumak, banyoda şarkı söylemek yasaktır.

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Kanada Margarinin sarı olması yasak. Tereyağ ile karışır diye var olan bu yasak şaka gibi ama gerçek.

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Çin Yaya geçidinde durmanın cezası 5 yuan. Yanlış okumadınız, durmak yasak.

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İsrail İllegal radyo yayını yapmak yasak ancak illegal radyo yayınını 5 sene sürdürmeyi başarırsanız, artık resmi yayına dönüşüyorsunuz.

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Norveç Erkeklerin en az 5 yılda bir komşu ülkelere denizden açılmaları gerekiyor. Yerleşik yaşama geçmeden önceden kalma bir adet.

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İtalya Yumruk atmak yasak.

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Dubai Ramazan ayında iftardan önce yemek yemek, önce uyarıya daha sonra hapis cezasına dönüşebilir.

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İtalya Milano’da kamusal alanda somurtmak yasak. Bu çok eski ve yürürlükte olan bir yasa. Hastane çalışanları ve cenazeye katılanlar bu yasadan muaf tutuluyor.

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Belçika Trafiğin yoğunlaştığını anlayıp U dönüşü yapmak isteyenlerin yol hakkı var. Yavaşlamadan hızlı manevralar yapıyorsanız herkes size yol vermek zorunda.

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ABD Şikago’da, nükleer silah üretmek, test etmek, bakımını yapmak ya da depolamak yasak. Bulunduğu takdir de 500 dolar cezası var.

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İngiltere Londra’da salgın hastalığınız varken taksi durduramazsınız.

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ABD Ohio’da sarhoşken balık yemek yasaktır.

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Filipinler Filipinlerde yürürlükte olan bu kanuna göre plakalarının son hanesi 1 veya 2 olan araçlar pazartesi günü trafiğe çıkabilirler. 3 veya 4 olanlar salı, 5 veya 6 olanlar çarşamba, 7 veya 8 olanlar perşembe, 9 veya 0 olanlar ise cuma günü trafiğe çıkabilirler…

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Japonya Japonya Aslında 1000 yıllık bir gelenekten gelen bu kanuna göre evin küçük oğlu, ailesine duyduğu saygıyı göstermek için evlenmek istediği kız ile abisinin evlenmesine izin verebilir ve bu durumun kanunda da yer vardır.

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İsrail Burun Kurcalamak Yasaktır İsrail Bu kural ahlaki açıdan mantıklı bir kural olsa da, İsrail’de şabat sırasında bu kuralı çiğnemek demek suç işlemek demektir…

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Danimarka Arabasının altında birinin bulunduğunu gören sürücünün otomobilini çalıştırması yasaktır

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Esvati̇ni̇ Diktatörlükle yönetilen ve ortalama insan ömrünün 30-35 yaş arası olduğu bu ülkede, kadınlar ikinci sınıf insandır ve erkeklerle aynı haklara sahip olamazlar. Bu ülkede kadınlar aleyhinde birçok kural vardır ve bunlardan bir tanesi de iç çamaşır giymelerinin yasak olmasıdır.

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Fransa Demiryolunda öpüşmek yasaktır.

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Rusya Lenin ismi daha ön planda olsa da, bazı bölgelerde tüm yeni doğan erkek bebeklere göbek adı olarak Stalin ismi verilmektedir.

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Yunanistan İlk olarak 3 Eylül 2002 tarihinde yürürlüğe giren PC oyunlarının yasaklanması kanunuyla amaç, internet kafelerde çocukların bahis ve kumar içerikli oyunlardan uzak durması idi. Fakat zaman içerisinde hangi oyunun bu nitelikte olup da hangisinin olmadığını anlamak ve ayırt etmek güç olduğundan, 8 Aralık 2003 yılında bütün PC oyunları yasaklanmıştır.

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Tayland Bir taksiye binmeniz gerekirse uymanız gereken bazı kurallar var. Silah taşımak, ilişkiye girmek, hayvan bindirmek yasak.

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Çin Devlet izni olmadan reenkarnasyon yasak.

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Avustralya Boş bir araçta, araba anahtarı bırakmak yasaktır.

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ABD Pennsylvania’da, banyoda şarkı söylemek yasak olduğu gibi, bu yasağın polisler tarafından nasıl denetlendiğine dair elimizde bir belge bulunmamaktadır.

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ABD California’da bir otel odasında portakal soymak yasaktır.

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Singapur Ön sevişme haricinde oral ilişki yapmak yasal değildir.

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Hollanda Nehir setleri olmamasına rağmen nehir setlerini aşmak yasaktır.

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ABD Wermont’ta su altında ıslık çalmak yasaktır.

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Burundi Koşu yapmak yasak.

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Türkmenistan Ses kaydı performansı ile opera ve bale yasak

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ABD Çikolatalı yumurta “Kinder Surprise” yasak

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İran Erkeklerin at kuyruğu şeklinde saç toplaması yasak

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Çin Zaman yolculuğu yasak. Bu tarz filmlerin gösterilmesi bile yasak. Zaman yolculuğu hayalinin Çinlilerin zihnine yer etmemesi için böyle bir karar alınmış.

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Filipinler Aktrist Claire Danes yasak. Bu yasağın nedeni adı geçen aktristin bir dergiye Filipinler hakkında olumsuz sözler söylemiş olması.

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Kuzey Kore Blue jeans yasak.

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Monako Monaco vatandaşlarının kumar oynaması yasak. Dünyanın en önemli kumar merkezi olan Monaco, kendi vatandaşlarını casinalordan içeriye sokmuyor.

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Birleşik Krallık Houses of Parliament ölmek yasak. İntihar etmek tümden yasak.

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Almanya Otoyolda benzin için bile durmak yasak.

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Filipinler Frank Sinatra My Way adlı şarkı.. Bu şarkının Filipinlilerle alakası ne demeyin. Şarkıyı dinleyen en az 10 filipinli intihar etti. O yüzden yasaklandı.

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Tayland Film “Anna and the King” Bu filmin Tayland Krallığını aşağılaması nedeniyle ülke çapında izlenmesi, yasaklandı.

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Güney Kore Gece yarısından sonra online oyunlar.

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Japonya Dans kulüpleri yasağı. Sadece belirlenmiş özel yerlerde gece 00.00’da kapatmak şartı ile izin veriliyor.

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İtalya Güvercin beslemek yasak. Uygulamanın sıkılığı, şehirden şehire değişiyor. Ancak, bu kanunun en katı olduğu yer Venedik. Güvercinlerin tarihi yapılara pislemesinden bıkan yetkililerin, güvercin besleme “suçu” için biçtikleri bedel 50-600 dolar (yaklaşık 80-966 TL arası) arasında değişiyor.

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İngiltere Kuzeybatısında ise trenlerde “öpüşmek yasaktır” ibareleri yer alıyor. Bu kanunun ihlali halinde belirlenmiş olan belli bir para cezası yok, ancak görevliler gelip sizi tren istasyonundan dışarı atabilir.

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Tayland Üstsüz araç kullanmanın cezası 10 dolar.

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Singapur Sakız çiğnemek, yerlere tükürmek, sifonu çekmemek gibi davranışların her birinin cezası 100 doları geçiyor.

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İtalya Reggio Emilia şehrinde tarihi eserlerin basamaklarına oturamazsınız…

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Kanada Yağmur yağarken çimler sulanamıyor, Kanata bölgesinde de kapı ve pencerelerin pembe renge boyanması zorunlu tutuluyor.

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