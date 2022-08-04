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Dünyadaki ilginç yasakları duyanlar şaştı kaldı! Türkiye’de para yırtarsanız…

Dünyadaki ilginç yasakları duyanlar şaştı kaldı! Türkiye’de para yırtarsanız…
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04 Ağustos 2022 - 14:11

İnsanların, seyahat ettikleri yerlerde güvenli bir şekilde gezebilmesi için dünyanın çeşitli ülkelerinde bulunan ilginç yasaklar derlendi. Listede Türkiye’de yer alıyor. İşte dünyadaki ilginç yasaklar…

Dünyadaki ilginç yasakları duyanlar şaştı kaldı! Türkiye’de para yırtarsanız... - Sayfa 1

Dünya üzerindeki çeşitli ülkelerde oldukça sıra dışı yasaklar yer alıyor. Söz konusu yasaklar, insanlar seyahat ettikleri yerlerde de güvenli bir şekilde gezebilsin diye derlendi.

İşte Türkiye’nin de yer aldığı o liste ve yasaklar…

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Dünyadaki ilginç yasakları duyanlar şaştı kaldı! Türkiye’de para yırtarsanız... - Sayfa 2

İsviçre

Akşam saat 10’dan sonra sifon çekmek yasak.

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Dünyadaki ilginç yasakları duyanlar şaştı kaldı! Türkiye’de para yırtarsanız... - Sayfa 3

Tayland

Tayland parası üzerine basmak yasak. Üzerinde kralın fotoğrafı olduğu için büyük cezalarla karşılaşabilirsiniz.

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Dünyadaki ilginç yasakları duyanlar şaştı kaldı! Türkiye’de para yırtarsanız... - Sayfa 4

ABD

Pennsylvania’da buzdolabının kapısı açıkken önünde uyumak, banyoda şarkı söylemek yasaktır.

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Dünyadaki ilginç yasakları duyanlar şaştı kaldı! Türkiye’de para yırtarsanız... - Sayfa 5

Kanada

Margarinin sarı olması yasak. Tereyağ ile karışır diye var olan bu yasak şaka gibi ama gerçek.

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Dünyadaki ilginç yasakları duyanlar şaştı kaldı! Türkiye’de para yırtarsanız... - Sayfa 6

Çin

Yaya geçidinde durmanın cezası 5 yuan. Yanlış okumadınız, durmak yasak.

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Dünyadaki ilginç yasakları duyanlar şaştı kaldı! Türkiye’de para yırtarsanız... - Sayfa 7

İsrail

İllegal radyo yayını yapmak yasak ancak illegal radyo yayınını 5 sene sürdürmeyi başarırsanız, artık resmi yayına dönüşüyorsunuz.

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Dünyadaki ilginç yasakları duyanlar şaştı kaldı! Türkiye’de para yırtarsanız... - Sayfa 8

Norveç

Erkeklerin en az 5 yılda bir komşu ülkelere denizden açılmaları gerekiyor. Yerleşik yaşama geçmeden önceden kalma bir adet.

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Dünyadaki ilginç yasakları duyanlar şaştı kaldı! Türkiye’de para yırtarsanız... - Sayfa 9

İtalya

Yumruk atmak yasak.

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Dünyadaki ilginç yasakları duyanlar şaştı kaldı! Türkiye’de para yırtarsanız... - Sayfa 10

Dubai

Ramazan ayında iftardan önce yemek yemek, önce uyarıya daha sonra hapis cezasına dönüşebilir.

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Dünyadaki ilginç yasakları duyanlar şaştı kaldı! Türkiye’de para yırtarsanız... - Sayfa 11

İtalya

Milano’da kamusal alanda somurtmak yasak. Bu çok eski ve yürürlükte olan bir yasa. Hastane çalışanları ve cenazeye katılanlar bu yasadan muaf tutuluyor.

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Dünyadaki ilginç yasakları duyanlar şaştı kaldı! Türkiye’de para yırtarsanız... - Sayfa 12

Belçika

Trafiğin yoğunlaştığını anlayıp U dönüşü yapmak isteyenlerin yol hakkı var. Yavaşlamadan hızlı manevralar yapıyorsanız herkes size yol vermek zorunda.

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Dünyadaki ilginç yasakları duyanlar şaştı kaldı! Türkiye’de para yırtarsanız... - Sayfa 13

ABD

Şikago’da, nükleer silah üretmek, test etmek, bakımını yapmak ya da depolamak yasak. Bulunduğu takdir de 500 dolar cezası var.

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Dünyadaki ilginç yasakları duyanlar şaştı kaldı! Türkiye’de para yırtarsanız... - Sayfa 14

İngiltere

Londra’da salgın hastalığınız varken taksi durduramazsınız.

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Dünyadaki ilginç yasakları duyanlar şaştı kaldı! Türkiye’de para yırtarsanız... - Sayfa 15

ABD

Ohio’da sarhoşken balık yemek yasaktır.

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Dünyadaki ilginç yasakları duyanlar şaştı kaldı! Türkiye’de para yırtarsanız... - Sayfa 16

Filipinler

Filipinlerde yürürlükte olan bu kanuna göre plakalarının son hanesi 1 veya 2 olan araçlar pazartesi günü trafiğe çıkabilirler. 3 veya 4 olanlar salı, 5 veya 6 olanlar çarşamba, 7 veya 8 olanlar perşembe, 9 veya 0 olanlar ise cuma günü trafiğe çıkabilirler…

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Dünyadaki ilginç yasakları duyanlar şaştı kaldı! Türkiye’de para yırtarsanız... - Sayfa 17

Japonya

Japonya Aslında 1000 yıllık bir gelenekten gelen bu kanuna göre evin küçük oğlu, ailesine duyduğu saygıyı göstermek için evlenmek istediği kız ile abisinin evlenmesine izin verebilir ve bu durumun kanunda da yer vardır.

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Dünyadaki ilginç yasakları duyanlar şaştı kaldı! Türkiye’de para yırtarsanız... - Sayfa 18

İsrail

Burun Kurcalamak Yasaktır İsrail Bu kural ahlaki açıdan mantıklı bir kural olsa da, İsrail’de şabat sırasında bu kuralı çiğnemek demek suç işlemek demektir…

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Dünyadaki ilginç yasakları duyanlar şaştı kaldı! Türkiye’de para yırtarsanız... - Sayfa 19

Danimarka

Arabasının altında birinin bulunduğunu gören sürücünün otomobilini çalıştırması yasaktır

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Dünyadaki ilginç yasakları duyanlar şaştı kaldı! Türkiye’de para yırtarsanız... - Sayfa 20

Esvati̇ni̇

Diktatörlükle yönetilen ve ortalama insan ömrünün 30-35 yaş arası olduğu bu ülkede, kadınlar ikinci sınıf insandır ve erkeklerle aynı haklara sahip olamazlar. Bu ülkede kadınlar aleyhinde birçok kural vardır ve bunlardan bir tanesi de iç çamaşır giymelerinin yasak olmasıdır.

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Dünyadaki ilginç yasakları duyanlar şaştı kaldı! Türkiye’de para yırtarsanız... - Sayfa 21

Fransa

Demiryolunda öpüşmek yasaktır.

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Dünyadaki ilginç yasakları duyanlar şaştı kaldı! Türkiye’de para yırtarsanız... - Sayfa 22

Rusya

Lenin ismi daha ön planda olsa da, bazı bölgelerde tüm yeni doğan erkek bebeklere göbek adı olarak Stalin ismi verilmektedir.

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Dünyadaki ilginç yasakları duyanlar şaştı kaldı! Türkiye’de para yırtarsanız... - Sayfa 23

Yunanistan

İlk olarak 3 Eylül 2002 tarihinde yürürlüğe giren  PC oyunlarının yasaklanması kanunuyla amaç, internet kafelerde çocukların bahis ve kumar içerikli oyunlardan uzak durması idi. Fakat zaman içerisinde hangi oyunun bu nitelikte olup da hangisinin olmadığını anlamak ve ayırt etmek güç olduğundan, 8 Aralık 2003 yılında bütün PC oyunları yasaklanmıştır.

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Dünyadaki ilginç yasakları duyanlar şaştı kaldı! Türkiye’de para yırtarsanız... - Sayfa 24

Tayland

Bir taksiye binmeniz gerekirse uymanız gereken bazı kurallar var. Silah taşımak, ilişkiye girmek, hayvan bindirmek yasak.

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Dünyadaki ilginç yasakları duyanlar şaştı kaldı! Türkiye’de para yırtarsanız... - Sayfa 25

Çin

Devlet izni olmadan reenkarnasyon yasak.

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Dünyadaki ilginç yasakları duyanlar şaştı kaldı! Türkiye’de para yırtarsanız... - Sayfa 26

Avustralya

Boş bir araçta, araba anahtarı bırakmak yasaktır.

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Dünyadaki ilginç yasakları duyanlar şaştı kaldı! Türkiye’de para yırtarsanız... - Sayfa 27

ABD

Pennsylvania’da, banyoda şarkı söylemek yasak olduğu gibi, bu yasağın polisler tarafından nasıl denetlendiğine dair elimizde bir belge bulunmamaktadır.

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Dünyadaki ilginç yasakları duyanlar şaştı kaldı! Türkiye’de para yırtarsanız... - Sayfa 28

ABD

California’da bir otel odasında portakal soymak yasaktır.

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Dünyadaki ilginç yasakları duyanlar şaştı kaldı! Türkiye’de para yırtarsanız... - Sayfa 29

Singapur

Ön sevişme haricinde oral ilişki yapmak yasal değildir.

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Dünyadaki ilginç yasakları duyanlar şaştı kaldı! Türkiye’de para yırtarsanız... - Sayfa 30

Hollanda

Nehir setleri olmamasına rağmen nehir setlerini aşmak yasaktır.

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Dünyadaki ilginç yasakları duyanlar şaştı kaldı! Türkiye’de para yırtarsanız... - Sayfa 31

ABD

Wermont’ta su altında ıslık çalmak yasaktır.

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Dünyadaki ilginç yasakları duyanlar şaştı kaldı! Türkiye’de para yırtarsanız... - Sayfa 32

Burundi

Koşu yapmak yasak.

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Dünyadaki ilginç yasakları duyanlar şaştı kaldı! Türkiye’de para yırtarsanız... - Sayfa 33

Türkmenistan

Ses kaydı performansı ile opera ve bale yasak

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Dünyadaki ilginç yasakları duyanlar şaştı kaldı! Türkiye’de para yırtarsanız... - Sayfa 34

ABD

Çikolatalı yumurta “Kinder Surprise” yasak

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Dünyadaki ilginç yasakları duyanlar şaştı kaldı! Türkiye’de para yırtarsanız... - Sayfa 35

İran

Erkeklerin at kuyruğu şeklinde saç toplaması yasak

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Dünyadaki ilginç yasakları duyanlar şaştı kaldı! Türkiye’de para yırtarsanız... - Sayfa 36

Çin

Zaman yolculuğu yasak. Bu tarz filmlerin gösterilmesi bile yasak. Zaman yolculuğu hayalinin Çinlilerin zihnine yer etmemesi için böyle bir karar alınmış.

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Dünyadaki ilginç yasakları duyanlar şaştı kaldı! Türkiye’de para yırtarsanız... - Sayfa 37

Filipinler

Aktrist Claire Danes yasak. Bu yasağın nedeni adı geçen aktristin bir dergiye Filipinler hakkında olumsuz sözler söylemiş olması.

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Dünyadaki ilginç yasakları duyanlar şaştı kaldı! Türkiye’de para yırtarsanız... - Sayfa 38

Kuzey Kore

Blue jeans yasak.

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Dünyadaki ilginç yasakları duyanlar şaştı kaldı! Türkiye’de para yırtarsanız... - Sayfa 39

Monako

Monaco vatandaşlarının kumar oynaması yasak. Dünyanın en önemli kumar merkezi olan Monaco, kendi vatandaşlarını casinalordan içeriye sokmuyor.

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Dünyadaki ilginç yasakları duyanlar şaştı kaldı! Türkiye’de para yırtarsanız... - Sayfa 40

Birleşik Krallık

Houses of Parliament ölmek yasak. İntihar etmek tümden yasak.

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Dünyadaki ilginç yasakları duyanlar şaştı kaldı! Türkiye’de para yırtarsanız... - Sayfa 41

Almanya

Otoyolda benzin için bile durmak yasak.

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Dünyadaki ilginç yasakları duyanlar şaştı kaldı! Türkiye’de para yırtarsanız... - Sayfa 42

Filipinler

Frank Sinatra My Way adlı şarkı.. Bu şarkının Filipinlilerle alakası ne demeyin. Şarkıyı dinleyen en az 10 filipinli intihar etti. O yüzden yasaklandı.

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Dünyadaki ilginç yasakları duyanlar şaştı kaldı! Türkiye’de para yırtarsanız... - Sayfa 43

Tayland

Film “Anna and the King” Bu filmin Tayland Krallığını aşağılaması nedeniyle ülke çapında izlenmesi, yasaklandı.

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Dünyadaki ilginç yasakları duyanlar şaştı kaldı! Türkiye’de para yırtarsanız... - Sayfa 44

Güney Kore

Gece yarısından sonra online oyunlar.

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Dünyadaki ilginç yasakları duyanlar şaştı kaldı! Türkiye’de para yırtarsanız... - Sayfa 45

Japonya

Dans kulüpleri yasağı. Sadece belirlenmiş özel yerlerde gece 00.00’da kapatmak şartı ile izin veriliyor.

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Dünyadaki ilginç yasakları duyanlar şaştı kaldı! Türkiye’de para yırtarsanız... - Sayfa 46

İtalya

Güvercin beslemek yasak. Uygulamanın sıkılığı, şehirden şehire değişiyor. Ancak, bu kanunun en katı olduğu yer Venedik. Güvercinlerin tarihi yapılara pislemesinden bıkan yetkililerin, güvercin besleme “suçu” için biçtikleri bedel 50-600 dolar (yaklaşık 80-966 TL arası) arasında değişiyor.

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Dünyadaki ilginç yasakları duyanlar şaştı kaldı! Türkiye’de para yırtarsanız... - Sayfa 47

İngiltere

Kuzeybatısında ise trenlerde “öpüşmek yasaktır” ibareleri yer alıyor. Bu kanunun ihlali halinde belirlenmiş olan belli bir para cezası yok, ancak görevliler gelip sizi tren istasyonundan dışarı atabilir.

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Dünyadaki ilginç yasakları duyanlar şaştı kaldı! Türkiye’de para yırtarsanız... - Sayfa 48

Tayland

Üstsüz araç kullanmanın cezası 10 dolar.

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Dünyadaki ilginç yasakları duyanlar şaştı kaldı! Türkiye’de para yırtarsanız... - Sayfa 49

Singapur

Sakız çiğnemek, yerlere tükürmek, sifonu çekmemek gibi davranışların her birinin cezası 100 doları geçiyor.

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Dünyadaki ilginç yasakları duyanlar şaştı kaldı! Türkiye’de para yırtarsanız... - Sayfa 50

İtalya

Reggio Emilia şehrinde tarihi eserlerin basamaklarına oturamazsınız…

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Dünyadaki ilginç yasakları duyanlar şaştı kaldı! Türkiye’de para yırtarsanız... - Sayfa 51

Kanada

Yağmur yağarken çimler sulanamıyor, Kanata bölgesinde de kapı ve pencerelerin pembe renge boyanması zorunlu tutuluyor.

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Dünyadaki ilginç yasakları duyanlar şaştı kaldı! Türkiye’de para yırtarsanız... - Sayfa 52

Türkiye

Türk ulusuna, bayrağına veya parasına saygısızlık edecek şekilde hareketlerde bulunmak suç sayılıyor. Bu tür davranışlarda bulunduğunuz zaman, 6 ay ile 3 yıl arası hapis cezasına çarptırılabilirsiniz.

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