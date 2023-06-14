Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye destek!

Dünya Bankası, kamu kesiminde yenilenebilir enerji kullanımının artması için Türkiye’ye 549 milyon dolar kaynak ayırdı.
Dünya Bankası tarafından dün yayımlanan bültende, kredinin yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı için gereken sermaye yatırımlarının yapılmasını destekleyeceği ifade edildi.
Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu tarafından onaylanan yeni proje, Türkiye’de kamu binalarında yenilenebilir enerji kullanımının arttırılmasına yardımcı olacak.
Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, yaptığı açıklamada, “Kamu tesislerinde yenilenebilir enerji kullanımı bir yandan artan enerji fiyatlarının belediyelerin enerji faturaları üzerindeki etkisini hafifletirken, aynı zamanda Türkiye’nin iklim taahhütlerini yerine getirmesine de yardımcı olabilir” ifadelerini kullandı.