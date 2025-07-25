Derin Talu’dan olay sözler: “Fakir sevgilim oldu”

Ünlü sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu, sosyal medyada yaptığı açıklamalarla gündem yaratmaya devam ediyor. Son olarak YouTube kanalında takipçilerinin sorularını yanıtlayan Talu’nun “fakir sevgilim oldu” sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

2011 yılında Eren Talu ile yollarını ayıran Defne Samyeli’nin 21 yaşındaki kızı Derin Talu, son dönemde sosyal medya fenomeni olarak öne çıkıyor. Paylaşımları ve açıklamalarıyla sürekli gündeme gelen genç isim, özel hayatı hakkındaki açıklamalarıyla dikkat çekiyor.

YouTube kanalında samimi açıklamalarda bulunan Talu, “İlişkilerimde hep ben daha ünlüydüm” diyerek geçmiş ilişkileri hakkında ipuçları verdi. Talu, kendisine yöneltilen “Hiç fakir birisiyle sevgili oldun mu?” sorusuna ise çekinmeden “Oldum” yanıtını verdi. Üstelik bu yanıtla yetinmeyen Talu, esprili bir dille “Fakir sevgilim olmak istiyorsanız yanlarıma yazabilirsiniz” diyerek takipçilerine göz kırptı.

Samimi tavırlarıyla takipçilerinin ilgisini çeken Talu, bir başka soru olan “Kaç kilosun?” sorusuna ise “En son baktığımda 63 kiloydum, şu an belki 64’tür” şeklinde yanıt verdi.

Kendisine güveni ve dobra açıklamalarıyla sosyal medyada konuşulan Derin Talu, her geçen gün popülerliğini artırmaya devam ediyor. Özellikle gençler arasında bir fenomen haline gelen Talu, kimi zaman verdiği cesur cevaplarla, kimi zaman da paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.