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Meşhur hırkayı Yasmin Erbil de giydi! Sütyensiz paylaşımı sosyal medyayı yıktı

Meşhur hırkayı Yasmin Erbil de giydi! Sütyensiz paylaşımı sosyal medyayı yıktı
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10 Haziran 2022 - 14:17

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, sosyal medyada paylaştığı cesur pozlarla olay yaratmaya devam ediyor. Sık sık özel hayatına yönelik paylaşımlar yapan ve fiziğini sergileyen Yasmin Erbil, sütyensiz hırka giydiği son pozuyla sosyal medyayı resmen salladı.

Meşhur hırkayı Yasmin Erbil de giydi! Sütyensiz paylaşımı sosyal medyayı yıktı - Sayfa 1

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adeta herkesi mest eden Yasmin Erbil, son pozlarıyla yine olay yaratmaya devam etti.

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Meşhur hırkayı Yasmin Erbil de giydi! Sütyensiz paylaşımı sosyal medyayı yıktı - Sayfa 2

Demet Özdemir’in sütyensiz hırka pozuna benzer bir poz paylaşan Erbil, takipçilerinin resmen ağızlarını açık bıraktı.

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Meşhur hırkayı Yasmin Erbil de giydi! Sütyensiz paylaşımı sosyal medyayı yıktı - Sayfa 3

Erbil bu pozla takipçilerine ‘Hey’ diyerek seslendi.

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Meşhur hırkayı Yasmin Erbil de giydi! Sütyensiz paylaşımı sosyal medyayı yıktı - Sayfa 4

Instagram’ın hikayeler bölümünden içine sütyen giymeyerek hırkalı bir pozunu paylaşan güzel isim, takipçilerine ‘Hey’ diyerek seslendi.

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Meşhur hırkayı Yasmin Erbil de giydi! Sütyensiz paylaşımı sosyal medyayı yıktı - Sayfa 5

Yasmin Erbil’in paylaştığı bu cesur poz, Demet Özdemir’in iç çamaşırsız hırka pozuna oldukça benzetildi.

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Meşhur hırkayı Yasmin Erbil de giydi! Sütyensiz paylaşımı sosyal medyayı yıktı - Sayfa 6

TEKNE POZLARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Son günlerde üst üste paylaştığı dekolteli pozlarla yeniden gündeme gelen Yasmin Erbil, takipçilerini büyülemeye devam ediyor.

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Meşhur hırkayı Yasmin Erbil de giydi! Sütyensiz paylaşımı sosyal medyayı yıktı - Sayfa 7

En son teknede paylaştığı göğüs dekolteli pozlarıyla dikkat çeken Erbil’in paylaşımlarına beğeni ve yorum yağmıştı.

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Meşhur hırkayı Yasmin Erbil de giydi! Sütyensiz paylaşımı sosyal medyayı yıktı - Sayfa 8

İşte Yasmin Erbil’in o paylaşımı…

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Meşhur hırkayı Yasmin Erbil de giydi! Sütyensiz paylaşımı sosyal medyayı yıktı - Sayfa 9

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Meşhur hırkayı Yasmin Erbil de giydi! Sütyensiz paylaşımı sosyal medyayı yıktı - Sayfa 10

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Meşhur hırkayı Yasmin Erbil de giydi! Sütyensiz paylaşımı sosyal medyayı yıktı - Sayfa 11

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Meşhur hırkayı Yasmin Erbil de giydi! Sütyensiz paylaşımı sosyal medyayı yıktı - Sayfa 12

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Meşhur hırkayı Yasmin Erbil de giydi! Sütyensiz paylaşımı sosyal medyayı yıktı - Sayfa 13

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Meşhur hırkayı Yasmin Erbil de giydi! Sütyensiz paylaşımı sosyal medyayı yıktı - Sayfa 14

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Meşhur hırkayı Yasmin Erbil de giydi! Sütyensiz paylaşımı sosyal medyayı yıktı - Sayfa 15

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Meşhur hırkayı Yasmin Erbil de giydi! Sütyensiz paylaşımı sosyal medyayı yıktı - Sayfa 16

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Meşhur hırkayı Yasmin Erbil de giydi! Sütyensiz paylaşımı sosyal medyayı yıktı - Sayfa 17

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Meşhur hırkayı Yasmin Erbil de giydi! Sütyensiz paylaşımı sosyal medyayı yıktı - Sayfa 18

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Meşhur hırkayı Yasmin Erbil de giydi! Sütyensiz paylaşımı sosyal medyayı yıktı - Sayfa 19

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Meşhur hırkayı Yasmin Erbil de giydi! Sütyensiz paylaşımı sosyal medyayı yıktı - Sayfa 20

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