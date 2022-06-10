Meşhur hırkayı Yasmin Erbil de giydi! Sütyensiz paylaşımı sosyal medyayı yıktı

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, sosyal medyada paylaştığı cesur pozlarla olay yaratmaya devam ediyor. Sık sık özel hayatına yönelik paylaşımlar yapan ve fiziğini sergileyen Yasmin Erbil, sütyensiz hırka giydiği son pozuyla sosyal medyayı resmen salladı.
Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adeta herkesi mest eden Yasmin Erbil, son pozlarıyla yine olay yaratmaya devam etti.
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Demet Özdemir’in sütyensiz hırka pozuna benzer bir poz paylaşan Erbil, takipçilerinin resmen ağızlarını açık bıraktı.
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Erbil bu pozla takipçilerine ‘Hey’ diyerek seslendi.
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Instagram’ın hikayeler bölümünden içine sütyen giymeyerek hırkalı bir pozunu paylaşan güzel isim, takipçilerine ‘Hey’ diyerek seslendi.
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Yasmin Erbil’in paylaştığı bu cesur poz, Demet Özdemir’in iç çamaşırsız hırka pozuna oldukça benzetildi.
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TEKNE POZLARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ
Son günlerde üst üste paylaştığı dekolteli pozlarla yeniden gündeme gelen Yasmin Erbil, takipçilerini büyülemeye devam ediyor.
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En son teknede paylaştığı göğüs dekolteli pozlarıyla dikkat çeken Erbil’in paylaşımlarına beğeni ve yorum yağmıştı.
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İşte Yasmin Erbil’in o paylaşımı…
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