Meşhur hırkayı Yasmin Erbil de giydi! Sütyensiz paylaşımı sosyal medyayı yıktı

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, sosyal medyada paylaştığı cesur pozlarla olay yaratmaya devam ediyor. Sık sık özel hayatına yönelik paylaşımlar yapan ve fiziğini sergileyen Yasmin Erbil, sütyensiz hırka giydiği son pozuyla sosyal medyayı resmen salladı.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adeta herkesi mest eden Yasmin Erbil, son pozlarıyla yine olay yaratmaya devam etti.