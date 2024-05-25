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Deprem bölgesi için borç yapılandırma kararı

Deprem bölgesi için borç yapılandırma kararı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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25 Mayıs 2024 - 14:20

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen 5 ilde mücbir sebep nedeniyle vergi mükelleflerin borçları yeniden yapılandırıldı. Resmi Gazete’de yayımlandı.

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