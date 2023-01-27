Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilecik’te Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş Altın Madeni Açılışı ve İlk Altın Dökümü Töreni’nde açıklamalarda bulunarak Türkiye’nin altın üretiminin 2022’de Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını duyurdu.

Bugün sizlerle şehrimiz, ekonomimiz ve maden sektörümüz açısından çok önemli bir açılış vesilesiyle bir aradayız. Açılışını yapacağımız, Söğüt Altın Madeni’nin Bilecik ile birlikte tüm ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Gübretaş Maden Yatırımları uhdesinde bulunan Söğüt Altın Madeni ile ilgili yatırım sürecini 2021 yılı ocak ayı itibarıyla başlatmıştık. Maden sahasında yapılan çalışmalar neticesinde 109 ton altın kaynağı ile 60 ton altın rezervi tespit edildi. Bir başka ifade ile 3,5 milyon ons kaynağı 1,92 milyon ons rezerve tekabül eden bu altının bir an önce Türk ekonomisine kazandırılması için çalışmaları hızlandırdık.

Maden sahasındaki yatırım faaliyetleri 3 ayrı faz olarak toplam 500 milyon dolara ulaşacak şekilde planlandı. Bugüne kadar yaklaşık 70 milyon dolar yatırım gerçekleştirilerek projenin ilk kısmı tamamlandı. Daha önce söz verdiğimiz gibi tesis ilk altın dökümünü yapacak şekilde hazır hale getirildi. Bu tesis ilk etapta yıllık 2,5 tona kadar altın üretme kapasitesi ile çalışacak. Kalan 2 fazın yatırımlarını da 3 yıl içinde neticelendirmeyi planlıyoruz. Böylece yıllık üretim miktarını inşallah yaklaşık 6,5 tona yükselteceğiz. Ülkemizin ortalama yıllık altın üretiminin 35 ton civarında olduğu dikkate alındığında Söğüt Altın Madeni’nin önemi daha iyi anlaşılacaktır.

İSTİHDAM EDİLECEK KİŞİ SAYISI

Burası tam kapasite ile faaliyete geçtiğinde ülkemizde en çok altın üretimi yapılan ilk üç madenden birisi olacaktır. Bugün itibarıyla Söğüt Altın Madeni sahasında yaklaşık bin kardeşimiz istihdam ediliyor. İlerleyen dönemlerde bu sayının bin 300’ü bulmasını bekliyoruz. Söğüt ve Bilecik ile birlikte Türkiye’nin ekonomisine önemli katkı sağlayacak tesisin hayırlı olmasını Allah’tan diliyorum.

BİLECİK’TE TOPLU AÇILIŞLAR

Tesisin bugünlere gelmesinde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Tabi bugün Bilecik’e sadece altın madeninin açılışı için gelmedik. İnşallah buradan şehir merkezimize gidecek, valilik önünde bizleri bekleyen Bilecikli kardeşlerimizle kucaklaşacağız. Bu vesileyle toplam yatırım tutarı 1 milyar 771 milyon lirayı bulan kamu ile 653 milyon lira olan özel sektör projelerinin resmi açılış sevincini vatandaşlarımızla birlikte Bilecik’te yaşayacağız. Ardından Bilecikli gençlerimizin heyecanına, coşkusuna ortak olacağız.

Türkiye 2002 yılından itibaren tarihin en büyük demokrasi ve kalkınmasını gerçekleştirmiş bir ülkedir. Nerede bir eksiğimiz bir sıkıntımız varsa hiçbirini ihmal etmeden hepsini de çözüme kavuşturduk. Göreve geldiğimiz Türkiyesi ile bugünün arasındaki o devasa farkı herkes görebiliyor. Bilhassa yaşı 35-40’ın üzerinde olan ve eski sorunları görebilen vatandaşlarımız hizmetlerimizin ne manaya geldiğini biliyor.

KARADENİZ GAZI

Mart ayı sonu itibarıyla Karadeniz gazını hanelere vermeye başlıyoruz.

Altın, petrolle birlikte en fazla ithal ettiğimiz ürünlerin başında geliyor. Bu alanda en az yarısını karşılayacak bir rezerve sahibiz. Kıymetli maden sektörümüzün gelişmemesi için her yol denenmiştir. Ülkemiz söz konusu olunca ortalığı nasıl ayağa kaldırdığını milletimizi nasıl galyena getirdiğini hepimiz hatırlıyoruz.

CUMHURİYET TARİHİNİN REKORU

Biz de pek çok saldırıyla karşılaştık. Gezi olaylarındaki gibi bizi yolumuzdan alıkoymasına müsaade etmedik. Kıymetli maden sektörümüzün önündeki engelleri tek tek kaldırmaya çalıştık. Altın sektörümüz 2022 yılında 42 tonla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. 5 yıla göre ortalama üretimimiz yıllık 35 tondur.

16 farklı madende üretim gerçekleştiriliyor. Yapacağımız yeni keşiflerle yerli altın üretimini artırmayı hedefliyoruz. Bugün açılışını yapacağımız madenin bu hedef doğrultusunda atılmış önemli adım olarak görüyorum.

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