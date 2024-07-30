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Çeyrek asırlık şirket iflas etti

Çeyrek asırlık şirket iflas etti
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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30 Temmuz 2024 - 14:50

Türkiye’de yaşanan ekonomik zorluklar, hem bireyleri hem de küçük çaplı şirketleri etkilediği gibi yıllar önce kurulan büyük firmaları da olumsuz etkiledi.

Bu firmalardan biri, Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği’nin (İMDER) ilk yerli üreticisi olarak tarihe geçen Palme Makina’dır. Ancak geçtiğimiz yıl yaşadığı ekonomik sıkıntılarla mücadele eden bu şirket, iflas haberleriyle gündeme gelmiş ve konkordato talebinde bulunmuştu.

Ne yazık ki, Ankara Batı Asliye Ticaret Mahkemesi, 65 ülkeye ihracat yapan bu devasa şirketin konkordato talebini reddederek iflas kararı verdi. Mahkeme, 23 Temmuz 2024 tarihli kararında, Ankara Ticaret Sicil Memurluğu’na kayıtlı Palme Makina Sanayi ve Ticaret AŞ’nin konkordato davasını reddettiğini ve 23 Temmuz 2024 itibariyle iflasına hükmettiğini açıkladı.

Dosya kapsamında alınan tüm tedbirler kaldırıldı ve konkordato komiser heyetinin görevi sonlandırıldı. Mahkeme, karara 10 gün içinde istinaf yoluyla itiraz edilebileceğini de belirtti.

Palme Makina, 1996 yılında Ankara’nın Sincan ilçesindeki Başkent Organize Sanayi Bölgesi’nde kuruldu ve dev fabrikada iş ve inşaat makineleri üretimi gerçekleştiriyordu. Yüzlerce kişiye istihdam sağlayan ve Türkiye genelinde birçok bayisi bulunan firma, beton silindiri gibi kritik makinelerin üretimini üstlenmişti.

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