Aynalı Tahir’in biricik aşkıydı! Yıllardır teknede yaşayan Yeşim Büber’in son hali ortaya çıktı

İkiz çocukları Nehir ve Can Yunus ile dünya turu yaparak, Türkiye’nin çeşitli koylarında yaşadılar ve sonunda İstanbul’a yerleştiler.

Filmleri ve dizileri :

1996 – Bu Sevda Bitmez

1998 – Zeynep

1998 – Aynalı Tahir

2000 – Dedelerimi Evlendirirken

2000 – Şöhret tutkusu

2000 – Şaşı Felek Çıkmazı

2001 – Yeraltında Dünya Var

2001 – Benim İçin Ağlama

2001 – Nasıl Evde Kaldım

2002 – Bulutbey

2003 – Gelin

2003 – Serseri Aşıklar

2003 – İnşaat

2003 – Çaylak

2003 – Kırık Ayna