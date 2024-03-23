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Aynalı Tahir’in biricik aşkıydı! Yıllardır teknede yaşayan Yeşim Büber’in son hali ortaya çıktı

Aynalı Tahir’in biricik aşkıydı! Yıllardır teknede yaşayan Yeşim Büber’in son hali ortaya çıktı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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23 Mart 2024 - 14:22

Aynalı Tahir’de Zümrüt karakterini canlandıran Yeşim Büber, uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. 2006’da evlendiği görüntü yönetmeni Mehmet Aksın ile beraber teknede yaşama kararı alan Büber, bu sıra dışı tercihiyle dikkat çekiyor.

Aynalı Tahir'in biricik aşkıydı! Yıllardır teknede yaşayan Yeşim Büber'in son hali ortaya çıktı - Sayfa 1

Yeşim Büber ve eşi Mehmet Aksın, yaklaşık 15 yıldır teknede yaşıor. İkiz çocukları Nehir ve Can Yunus ile birlikte deniz üzerinde bir hayat kuran çift, sosyal medyada paylaştıkları günlük yaşamlarıyla takipçilerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

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Aynalı Tahir'in biricik aşkıydı! Yıllardır teknede yaşayan Yeşim Büber'in son hali ortaya çıktı - Sayfa 2

Büber, teknede yaşamanın zorluklarından da bahsederek, takipçileriyle deneyimlerini paylaşıyor.

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Aynalı Tahir'in biricik aşkıydı! Yıllardır teknede yaşayan Yeşim Büber'in son hali ortaya çıktı - Sayfa 3

Yeşim Büber, Aynalı Tahir’in yanı sıra Kırık Ayna, Bıçak Sırtı, Serseri Aşıklar gibi dizilerde ve Barda, Kaybolan Yıllar gibi sinema filmlerinde rol aldı.

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Aynalı Tahir'in biricik aşkıydı! Yıllardır teknede yaşayan Yeşim Büber'in son hali ortaya çıktı - Sayfa 4

Oyunculuk kariyerine ara vermiş olsa da, doğru proje gelirse sahnelere dönebileceğini belirtiyor.

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Aynalı Tahir'in biricik aşkıydı! Yıllardır teknede yaşayan Yeşim Büber'in son hali ortaya çıktı - Sayfa 5

Yeşim Büber kimdir?
Kariyerinin Başlangıcı ve Eğitimi 1977 yılında Aydın’da doğan Yeşim Büber, Can Gürzap’ın Diyalog Oyunculuk Okulu’nda eğitim aldıktan sonra, 1996 yılında “Bu Sevda Bitmez” filmi ile sinemaya adım attı.

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Aynalı Tahir'in biricik aşkıydı! Yıllardır teknede yaşayan Yeşim Büber'in son hali ortaya çıktı - Sayfa 6

Kısa sürede dizi filmlere geçiş yapan Büber, 2004 yılında “İnşaat” filmindeki rolüyle Sadri Alışık Ödülleri’nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

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Aynalı Tahir'in biricik aşkıydı! Yıllardır teknede yaşayan Yeşim Büber'in son hali ortaya çıktı - Sayfa 7

Büber, 2006 yılında Mehmet Aksın ile evlendikten sonra, evlerini boşaltıp teknede yaşamaya başladılar.

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Aynalı Tahir'in biricik aşkıydı! Yıllardır teknede yaşayan Yeşim Büber'in son hali ortaya çıktı - Sayfa 8

İkiz çocukları Nehir ve Can Yunus ile dünya turu yaparak, Türkiye’nin çeşitli koylarında yaşadılar ve sonunda İstanbul’a yerleştiler.

Filmleri ve dizileri :
1996 – Bu Sevda Bitmez
1998 – Zeynep
1998 – Aynalı Tahir
2000 – Dedelerimi Evlendirirken
2000 – Şöhret tutkusu
2000 – Şaşı Felek Çıkmazı
2001 – Yeraltında Dünya Var

2001 – Benim İçin Ağlama
2001 – Nasıl Evde Kaldım
2002 – Bulutbey
2003 – Gelin
2003 – Serseri Aşıklar
2003 – İnşaat
2003 – Çaylak
2003 – Kırık Ayna

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Aynalı Tahir'in biricik aşkıydı! Yıllardır teknede yaşayan Yeşim Büber'in son hali ortaya çıktı - Sayfa 9

İşte ünlü oyuncunun son hali…

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Aynalı Tahir'in biricik aşkıydı! Yıllardır teknede yaşayan Yeşim Büber'in son hali ortaya çıktı - Sayfa 10
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Aynalı Tahir'in biricik aşkıydı! Yıllardır teknede yaşayan Yeşim Büber'in son hali ortaya çıktı - Sayfa 11
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