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Anadolu arkeolojisinde ilk defa Med dönemi eserleri bulundu

Anadolu arkeolojisinde ilk defa Med dönemi eserleri bulundu
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17 Ekim 2022 - 11:59

Amasya’daki Oluz Höyük kazılarında Med Krallığı dönemine ait olduğu belirlenen yaklaşık 2 bin 600 yıllık eserler bulundu. Kazı Başkanı Prof. Dr. Şevket Dönmez, “Bu seneki kazılarımızın önemli sonuçlarından biri Anadolu arkeolojisinde ilk defa Med kültürüyle ilgili arkeolojik bulgulara ulaşmış olmamızdır” dedi.

16 yıldır süren kazılarda Oluz Höyük’ün 4. tabasında M.Ö. 600 ve 550 yılları arasını kapsayan Geç Frig dönemi olarak nitelendirdikleri mimari katmandaki çalışmanın bu yılki sonuçlarını değerlendiren İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dönmez, “Medlere ait çanak, çömlek bulgular, bezemeli bir tunç levha ve bronz ok ucu bulduk. Bunlar Oluz Höyük’teki Med varlığını ve Anadolu’daki Medlere ait arkeolojik bulguların varlığını kanıtlamış oldu” diye konuştu.

 

Anadolu arkeolojisinde ilk defa Med dönemi eserleri bulundu

İran kökenli Med Krallığı’nın M.Ö. 590 yılında Anadolu’yu Kızılırmak’a değin ele geçirip 40 yıl hüküm sürerken bu krallığa atfedilen herhangi bir bulguyla bugüne kadar karşılaşılmadığını hatırlatan Şevket Dönmez, “Özellikle Herodot’un sayfalarca bahsettiği, 6 kabilesinin bulunduğunu bildirdiği Medlerle ilgili Anadolu’daki bulguların azlığı da bugüne kadar hep arkeologları şaşırtmıştı” şeklinde konuştu.

Anadolu arkeolojisinde ilk defa Med dönemi eserleri bulundu

2 bin 500 yıllık Pers yolu, Anadolu’da ilk defa bulunan ateşgede ve çok sütunlu ibadethane gibi dinsel kompleksle karşılaştıkları kazıların heyecan verici sonuçları olduğunu vurgulayan Dönmez, kazı projesine izin ve destek veren Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile katkı sağlayan Türk Tarih Kurumu, Amasya Valiliği ve Amasya Belediyesi’ne teşekkür etti.

Anadolu arkeolojisinde ilk defa Med dönemi eserleri bulundu
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