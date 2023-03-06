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‘Ben bunu yazmış, oynamış, çekmiştim…’

‘Ben bunu yazmış, oynamış, çekmiştim…’
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06 Mart 2023 - 16:26
Oyuncu-yönetmen Sermiyan Midyat,kendi çektiği Hükümet Kadın filmindeki sahne ile cumhurbaşkanı adayı olabileceğini söyleyen Ersan Şen’i ti’ye aldı.

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