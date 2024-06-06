Antalya’da sıcaklık 43,7 dereceyi gördü, plajlar doldu

CADDEDE ŞEMSİYE İLE KORUMA

Sokağa çıkanlar, gölge alanda yürümeyi veya ağaç gölgesinde vakit geçirmeyi tercih etti. Sıcaktan bunalanlar, şemsiye ve şapkayla güneşten korunmaya çalıştı. Çeşmelerdeki suyla serinleyenler, parktaki banklarda vakit geçirdi.