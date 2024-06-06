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Antalya’da sıcaklık 43,7 dereceyi gördü, plajlar doldu

Antalya’da sıcaklık 43,7 dereceyi gördü, plajlar doldu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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06 Haziran 2024 - 9:39

Antalya’da saat 10.00 sıralarında 39 derece ölçülen sıcaklık, öğle saatlerinde 43,7 dereceye yükseldi. Nemin yüzde 10’a kadar düşmesiyle rüzgârın sıcak hissedildiği kentte, özellikle Konyaaltı ilçesindeki plajlar doldu.

Antalya'da sıcaklık 43,7 dereceyi gördü, plajlar doldu - Sayfa 1

Turizm kenti Antalya’da, saat 10.00 sıralarında hissedilen sıcaklık 39 derece ölçüldü. Merkez ilçelerden Kepez’de sıcaklık 41 dereceye ulaştı. Nemin yüzde 10 kadar düştüğü kentte, rüzgâr kuzey ve kuzey batı yönünden 5 ila 15 kilometre hız aralığında esti.

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Antalya'da sıcaklık 43,7 dereceyi gördü, plajlar doldu - Sayfa 2

Düşük nem ve sıcak hava nedeniyle esen rüzgârın hissedilen sıcaklığı, cadde ve sokaktakileri bunalttı.

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Antalya'da sıcaklık 43,7 dereceyi gördü, plajlar doldu - Sayfa 3

Öğle saatlerinde kent merkezinde sıcaklık 42,5, Kepez ilçesinde 43,7 dereceye yükseldi.

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Antalya'da sıcaklık 43,7 dereceyi gördü, plajlar doldu - Sayfa 4

Konyaaltı ilçesinde sıcaktan bunalanların tercihi plajlar oldu. Tatilciler, denizde yüzüp, kıyıda vakit geçirerek serinledi. Aşırı sıcaktan bunalanlar, ıslak havlu veya yanlarındaki elbiselerle başlarını güneşten koruyup, serinlemeye çalıştı.

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Antalya'da sıcaklık 43,7 dereceyi gördü, plajlar doldu - Sayfa 5

CADDEDE ŞEMSİYE İLE KORUMA

Sokağa çıkanlar, gölge alanda yürümeyi veya ağaç gölgesinde vakit geçirmeyi tercih etti. Sıcaktan bunalanlar, şemsiye ve şapkayla güneşten korunmaya çalıştı. Çeşmelerdeki suyla serinleyenler, parktaki banklarda vakit geçirdi.

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Antalya'da sıcaklık 43,7 dereceyi gördü, plajlar doldu - Sayfa 6

Ellerinde su şişesiyle gezenler, yanlarındaki eşyaları başlarının üzerinde tutarak kendilerine gölgelik oluşturmaya çalıştı. Şehir içinde seyreden otomobillerin termometreleri ise 56 dereceyi gösterdi.

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