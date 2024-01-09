Bitcoin’de 21 ay sonra ilk! Kripto borsasını sallayan gelişme!

Bitcoin 21 ay sonra ilk kez 47 bin dolar eşiğini aştı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun ilk spot Bitcoin borsa yatırım fonuna (ETF) izin vereceğine dair artan beklenti, yükselişte etkili oldu.
Kripto para birimi Bitcoin’de artış sürüyor. Bitcoin fiyatı Nisan 2022 sonrasında dün akşam ilk defa 47 bin dolar eşiğini geçti.
Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) ilk kez spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) izin vereceğine dair beklentiler, fiyat artışında etkili oldu.
Bazı şirketlerin SEC’e, spot ETF için ücret bilgilerini içeren güncellenmiş başvurularını sunmaları, birkaç gün içinde SEC’in spot Bitcoin ETF’ye yönelik kararının çıkabileceği şeklinde yorumlandı. Söz konusu gelişmeler sonrasında Bitcoin’in fiyatı günlük yüzde 6 artışla 47 bin doları aştı.
KARAR BEKLENİYOR
BlackRock, Ark ve Bitcoin’e doğrudan yatırım yapan bazı diğer ihraççılar, SEC’in ETF’ler için tanıtım belgeleri olan S-1 dosyalarını sundu.
Geçen hafta, aralarında Fidelity, Invesco, Galaxy Digital ve Wisdom Tree’nin de bulunduğu çok sayıda ihraççı, ETF’ler için sepetlerin oluşturulması ve itfasından sorumlu olan yetkili katılımcılarını belirtmek için değiştirilmiş S-1 başvuruları sunmuştu. SEC’in başvurularla ilgili kararını 10 Ocak’a kadar vermesi gerekiyor.
Spot bitcoin ETF işlemleri için iki teknik zorunluluğun tamamlanması gerekiyor. İlk olarak başvurular için 19b-4 formlarında değişikliklerin gerçekleşmesi gerekiyor. BlackRock Inc., Grayscale Investments ve diğerlerinin ETF’leri de dahil olmak üzere bu güncellenmiş belgelerin bir kısmı Cuma akşamı yayınlanmıştı. İkinci olarak da SEC’in S-1 formlarını onaylaması gerekiyor. Her iki onayın da alınması halinde, ETF’ler bir sonraki iş gününden itibaren işlem görmeye başlayabilir.
Bloomberg News’a göre SEC’in önümüzdeki günlerde 19b-4 başvurularını oylaması bekleniyor.
SEC temsilcisi konuya ilişkin olarak açıklama yapmadı.
‘FİYAT SAVAŞI’
Georgetown Üniversitesi McDonough İşletme Fakültesi’nde finansal piyasa yapısı konusunda uzman doçent olan Jim Angel, “Bu bir fiyat savaşı” dedi.
Angel, “Birden fazla satıcı neredeyse aynı metalaştırılmış ürünle kapıdan çıkıyor ve rekabet edebilmelerinin tek yolu fiyat” ifadelerini kullandı.
Eski SEC başkanı Jay Clayton, dün CNBC’nin “Squawk Box” programında “bu hafta ne olabileceği” sorulduğunda “Onay kaçınılmaz” dedi. Clayton, “Karar verilecek hiçbir şey kalmadı. Bu sadece Bitcoin için değil, genel olarak finans için de büyük bir adım” değerlendirmesinde bulundu.
Bitcoin ETF’si için yarışan aynı firmaların birçoğu, spot eter ETF’lerini başlatmak için de başvuruda bulundu. SEC’in bunlarla ilgili son tarihi yılın ilerleyen aylarında gelecek.
Etherium fiyatlarında da günlük yüzde 5’lik yükselişle 2 bin 337 dolar seviyesi görüldü.