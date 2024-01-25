Seda Seren oldu

Seda seren serengil e benzemek için kaşlarını onun şeklinde yaptirdi sakaklarini çektirdi dudaklarına liplift yaptırdı dudaklarına dolgu koyduğu elmacık kemiklerine yağ enjekte ettirdi saçlarının sarışını serengilin platin sarisina boyatti.. seren serengilin çalıştığı ali sahan ve hayatı akbaş a giden ablasının yüzünü gezdiren seda sayan sevgilisinide seren serengilin sevgilisi mustafa tohma gibi sakallarını uzattığın elinde mustafa tohma gibi purolar verip fotoğraflar cektiriyor seren serengilde sosyal medya hesabından 65 yas ustu en beğendiğim kadınsın ama nolur kendini daha fazla benzetme bana seda serengil oldun ..sen yaşının en guzelisin neden bu kadar herseyinle ben olmak istiyorsun dedi dersin

Seda sayanın serene benzemek için yaptırdığı estetik öncesinde kaslarının ve yüzünün şu andakinden çok farklı olduğu gözüküyor herkes seda sayanın fotoğrafının altina seda serengil diye yorum yapiyor