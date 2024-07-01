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Beyoğlu’nda hareketli saatler!

Beyoğlu’nda hareketli saatler!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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27 Temmuz 2024 - 12:35

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde, kimliği belirsiz bir şahıs ticari taksiden indikten sonra belindeki silahı çıkararak etrafa rastgele iki el ateş açtı.

Kurşunlar, o sırada börekçiye gitmek için taksisinden inen sürücü Yusuf Mirzeoğlu’nun aracına isabet etti. Bu sırada meslektaşı İsmail Yağmur ile kahvaltı yapmaya gelen Yusuf Mirzeoğlu büyük bir panik yaşadı. Ateş eden şahıs hızla ortadan kayboldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

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İddiaya göre, saldırgan caddenin karşısında bulunan kendi dükkânına doğru kaçtı. Olay yeri inceleme ekipleri kurşunlama olayı ile ilgili soruşturma başlattı.

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Kurşunlanan aracın sahibi Mustafa Buruş, olayla ilgili olarak şunları söyledi: “Buraya iki arkadaşımız arabalarını çekmişler. İkisi de bizim araçlar. Ben evdeydim, çağırdılar, ‘Arabayı kurşunladılar’ dediler. Rastgele ateş edilmiş. Ticari taksiden inip, arkasını dönüp, silahıyla ateş etmiş. Kurşun aracın tamponundan girip motoruna doğru gitmiş ve radyatörleri patlatmış. Ateş eden kişinin karşıdaki dükkânın sahibi olduğu söyleniyor. Dükkâna girmiş, şu anda kapıyı açtı. Olay yeri inceleme ekipleri geldi. Tanıdık birisi değil, adamı hiç görmedik. Şoför de görmedi.”

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