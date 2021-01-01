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Berat Albayrak Paris Gezisinde Ortaya Çıktı

Berat Albayrak Paris Gezisinde Ortaya Çıktı
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19 Kasım 2021 - 14:23

Berat Albayrak Paris Gezisinde Ortaya Çıktı

Berat Albayrak, Paris’te tatil yaparken görüntülendi. Albayrak’ın Kutsal Kalp Bazilikası’nda fotoğraf çektirirken gezideki başka bir kişinin karesine takıldı.

Berat Albayrak Paris Gezisinde Ortaya Çıktı

Kronos’un haberine göre, son günlerde kitap yazdığına yönelik haberler çıkan Berat Albayrak bu kez Paris’te görüntülendi. Twitter’da avukat Enes Kabadayı, Paris’ten bir arkadaşının kendisine gönderdiği fotoğrafları paylaştı.

Fotoğraflarda Berat Albayrak’ın eşi ve çocuklarıyla şehri gezdiği görülüyor.

NE OLMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak, 8 Kasım 2020 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Instagram hesabından yayınladığı mesaj ile istifa etmişti.

İstifasından sonra uzun süre hiçbir yerde görülmeyen, hakkında birçok iddia ortaya atılan Albayrak bir keresinde camide, bir diğerinde ise Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati ile Süleymaniye’de görüntülenmişti.

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