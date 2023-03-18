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Bakan Çavuşoğlu bugün Kahire’de! 11 yıl sonra Mısır’a kritik ziyaret

Bakan Çavuşoğlu bugün Kahire’de! 11 yıl sonra Mısır’a kritik ziyaret
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18 Mart 2023 - 10:51

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Şukri’nin daveti üzerine bugün Kahire’ye resmi ziyarette bulunacak. Çavuşoğlu, 11 yıl aradan sonra Türkiye’den Mısır’ı ziyaret eden ilk dışişleri bakanı olacak. Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri, geçmiş olsun ziyaretine gelmiş, mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmüştü.

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu’nun bugünkü Mısır ziyareti, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, 27 Şubat’ta dayanışma ve taziyede bulunmak için Türkiye’ye gelen mevkidaşı Samih Şukri’nin ziyaretini izliyor. İki bakanın önlerindeki öncelikli konu, büyükelçiliklerin karşılıklı olarak yeniden açılması. Toplantıda, Türkiye-Mısır ikili ilişkilerinin tüm boyutlarıyla ele alınması, bölgesel ve uluslararası konularda da istişarede bulunulması öngörülüyor.

DARBE İLE BOZULMUŞTU

İki ülke arasındaki siyasi ilişkiler, 2013 yılında Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin askeri darbe ile görevden uzaklaştırılmasına Türkiye’nin sert tepki göstermesi nedeniyle maslahatgüzâr seviyesine düşürülmüştü. Gergin geçen yılların ardından 2022’nin ilk aylarında, Türkiye’de Sisi muhalifi Müslüman Kardeşler Örgütü’ne bağlı kişiler tarafından işletilen bazı televizyon kanallarının çalışmalarının durdurulması, iki ülke arasında normalleşme sürecinin de kapısını araladı.

KATAR’DAKİ GÖRÜŞME

Normalleşme yönünde en ciddi adım, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2022 Dünya Kupası açılışı için gittiği Katar’da, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile 45 dakika süren görüşmesi ve tokalaşırken verdikleri poz olmuştu.

ORTAK ÇIKAR VE BEKLENTİLER NELER

– Mayıs 2021’de, Mısır ve Türkiye’de iki ülke arasında dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde ikili düzeyde ve bölgesel bağlamda ilişkileri normalleştirmek için gerekli adımları görüşmek üzere iki tur keşif görüşmeleri yapılmış, ancak somut bir sonuç alınamamıştı.

– Mısır’ın Kahramanmaraş depremleri sonrası gönderdiği insani yardımlar ve Mısırlı Bakan’ın Adana ile Mersin illerine yaptığı ziyaretler de ilişkilerde yumuşamaya katkı sağladı.

– Uzmanlara göre iki ülke arasındaki yumuşama, kendi doğalgazına pazar arayan Kahire yönetiminin de çıkarına. Ankara da Akdeniz’de Mısır ve Yunanistan arasındaki kurulan ittifaktan rahatsız, dengeyi kendi lehine değiştirmek istiyor.

– Diyaloğun gelişmesiyle, iki ülkenin karşı karşıya geldiği Libya konusunda da ortak bir yol haritası gündeme gelebilir.

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