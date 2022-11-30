Avcılar’da Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Hançerli “İstanbul’da, Türkiye’de en iyi sözleşmelerden birini imzaladık.”

Avcılar Belediyesi’nde 1181 işçiyi ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi, belediye binasında düzenlenen

törenle imzalandı. İmza töreninde açıklama yapan Avcılar Belediye Başkanı Hançerli, “Bugün

İstanbul’a, Türkiye’ye örnek bir sözleşmeye imza atabilme gücünü cesaretini gösterebiliyor olmanın

mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.

Avcılar Belediyesi ve Belediye-İş Sendikası İstanbul 2 No’lu Şube arasında Toplu İş Sözleşmesi

imzalandı. Avcılar Belediyesi binasında gerçekleşen imza törenine; Avcılar Belediye Başkanı Turan

Hançerli, Belediye İş Şube Başkanı Savaş Doğan, Avcılar Belediyesi Başkan yardımcıları ve meclis

üyeleri, sendika yöneticileri ve işçiler katıldı.

“Türkiye’ye örnek bir sözleşmeye imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”

İmza töreninde konuşan Turan Hançerli: “Biz Avcılar’a hep beraber hizmet ediyoruz. 458 bin

Avcılarlının kurumu Avcılar Belediyesi. Evi Avcılar Belediyesi. Bundan 3.5 yıl önce maaşlar

ödenmezken, kimse Avcılar’a mal satmak istemezken bugün İstanbul’a, Türkiye’ye örnek bir

sözleşmeye imza atabilme gücünü cesaretini gösterebiliyor konumuna gelmenin mutluluğunu

yaşıyoruz. Bu belediye güçlü hale geldikçe çalışanlarında güçleneceğini rahata ereceğinin rahat

olacağını konuşmuş ifade etmiştik. Bununda iki olayla kanıtı yaşanıyor. Birincisi gecikmeyen,

zamanında ödenen maaşlar. İkincisi de Türkiye’de örnek bir sözleşme imza atmış olmamız. Ben

huzurlarınızda öncelikle yönetici arkadaşlarım, başkan yardımcılarım, müdürlerim başta olmak

üzere tüm bin 700 çalışma arkadaşıma bu belediyeyi kısa bir süre içerisinde bu güce

kavuşturdukları için teşekkür ediyorum. Birlikte iyileşeceğiz, birlikte büyüyeceğiz ve Avcılar’a

hizmeti daha iyi, daha nitelikli sunacağız. Sözleşmenin hayırlı olmasını olmasını diliyorum. Ve tüm

Avcılar’a, çalışma arkadaşlarıma Türkiye’ye hayırlı uğurlu olsun dileklerimle atalım imzalarımızı

teşekkürler.” dedi.

“İyi bir toplu iş sözleşmesi yaptık”

Törende konuşan Belediye İş Şube Başkanı Savaş Doğan, “Emeğe saygı duyan insanlarla bu

süreçleri konuşmak gerekiyor. Başkanımız Turan Hançerli bu süreçte bize “Evet şartları

zorlayacağız, belki projeleri biraz öteleyeceğiz ama emekçimin de hak ettiği ücreti günün

şartlarında vermeye çalışacağım” dedi. Ve biz Avcılar’da rahat bir nefes aldık. Günümüzün

şartlarında belki Türkiye’de en iyi sözleşmelerden birini; sizin emeğe duyduğunuz emeğe karşı

gerçekten ortaya koyduğunuz bir iyi niyetle, iyi bir Toplu İş Sözleşmesi yaptık.” dedi.

İmza töreninin ardından Belediye İş Sendikası temsilcileri tarafından Avcılar Belediye Başkanı

Turan Hançerli’ye çiçek takdim edildi.