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Avcılar’da Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Avcılar’da Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı
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30 Kasım 2022 - 17:13
Hançerli “İstanbul’da, Türkiye’de en iyi sözleşmelerden birini imzaladık.”
Avcılar Belediyesi’nde 1181 işçiyi ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi, belediye binasında düzenlenen
törenle imzalandı. İmza töreninde açıklama yapan Avcılar Belediye Başkanı Hançerli, “Bugün
İstanbul’a, Türkiye’ye örnek bir sözleşmeye imza atabilme gücünü cesaretini gösterebiliyor olmanın
mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.
Avcılar Belediyesi ve Belediye-İş Sendikası İstanbul 2 No’lu Şube arasında Toplu İş Sözleşmesi
imzalandı. Avcılar Belediyesi binasında gerçekleşen imza törenine; Avcılar Belediye Başkanı Turan
Hançerli, Belediye İş Şube Başkanı Savaş Doğan, Avcılar Belediyesi Başkan yardımcıları ve meclis
üyeleri, sendika yöneticileri ve işçiler katıldı.
Avcılar'da Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı – Belediye Haber
“Türkiye’ye örnek bir sözleşmeye imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”
İmza töreninde konuşan Turan Hançerli: “Biz Avcılar’a hep beraber hizmet ediyoruz. 458 bin
Avcılarlının kurumu Avcılar Belediyesi. Evi Avcılar Belediyesi. Bundan 3.5 yıl önce maaşlar
ödenmezken, kimse Avcılar’a mal satmak istemezken bugün İstanbul’a, Türkiye’ye örnek bir
sözleşmeye imza atabilme gücünü cesaretini gösterebiliyor konumuna gelmenin mutluluğunu
yaşıyoruz. Bu belediye güçlü hale geldikçe çalışanlarında güçleneceğini rahata ereceğinin rahat
olacağını konuşmuş ifade etmiştik. Bununda iki olayla kanıtı yaşanıyor. Birincisi gecikmeyen,
zamanında ödenen maaşlar. İkincisi de Türkiye’de örnek bir sözleşme imza atmış olmamız. Ben
huzurlarınızda öncelikle yönetici arkadaşlarım, başkan yardımcılarım, müdürlerim başta olmak
üzere tüm bin 700 çalışma arkadaşıma bu belediyeyi kısa bir süre içerisinde bu güce
kavuşturdukları için teşekkür ediyorum. Birlikte iyileşeceğiz, birlikte büyüyeceğiz ve Avcılar’a
hizmeti daha iyi, daha nitelikli sunacağız. Sözleşmenin hayırlı olmasını olmasını diliyorum. Ve tüm
Avcılar’a, çalışma arkadaşlarıma Türkiye’ye hayırlı uğurlu olsun dileklerimle atalım imzalarımızı
teşekkürler.” dedi.
Avcılar'da toplu iş sözleşmesi imzalandı”
“İyi bir toplu iş sözleşmesi yaptık”
Törende konuşan Belediye İş Şube Başkanı Savaş Doğan, “Emeğe saygı duyan insanlarla bu
süreçleri konuşmak gerekiyor. Başkanımız Turan Hançerli bu süreçte bize “Evet şartları
zorlayacağız, belki projeleri biraz öteleyeceğiz ama emekçimin de hak ettiği ücreti günün
şartlarında vermeye çalışacağım” dedi. Ve biz Avcılar’da rahat bir nefes aldık. Günümüzün
şartlarında belki Türkiye’de en iyi sözleşmelerden birini; sizin emeğe duyduğunuz emeğe karşı
gerçekten ortaya koyduğunuz bir iyi niyetle, iyi bir Toplu İş Sözleşmesi yaptık.” dedi.
İmza töreninin ardından Belediye İş Sendikası temsilcileri tarafından Avcılar Belediye Başkanı
Turan Hançerli’ye çiçek takdim edildi.
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