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ASTRAL SEYAHAT NEDİR?

ASTRAL SEYAHAT NEDİR?
Simay Ohara
Simay Ohara( simay.ohara@haberkonseyi.com )
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30 Eylül 2024 - 15:05

Astral seyahat aura alanımızda bulunan ruhsal katmanımızla bağlantılı olarak, taç çakramızın öz farkındalığı ve epifiz bezimizin bilinci ile seyahat etme olayıdır.

Astral seyahat sırasında, yaşamın anlamını keşfetme, geçmiş yaşamlarla bağlantı kurma, kendi geleceğini görme ve evrensel bilgelik deneyimleri ortaya çıkabilir.

Astral seyahat yapılan alanlarda; zaman ve mekân algısı gerçek dünyadaki gibi değildir. Astral seyahat sırasında deneyimlenen pek çok şey farklı bir zaman algısında gelişebilir bu nedenle çok farklı ve sıra dışı deneyimler yaşanabilir.

Astral seyahat sonrasında yaşadığınız deneyimler ruhsal bilincinizin gelişimi açısından önemlidir, bu tür deneyimlerden sonra mutlaka not almalısınız.

Astral boyutlar kendi içinde bazı özelliklere göre sınıflandırılır;

1.Astral boyut

· Fiziksel dünyanın ötesinde var olan, enerji ve düşüncelerin yoğun olduğu bir alandır.
· Bu alanda nesneler ve varlıklar düşünce ve duygulara göre şekillenir.

2.Duygusal boyut

· Duygusal enerjinin gözlemlendiği ve deneyimlendiği boyuttur. Bu boyutta tüm duygular farklı ve çok yüksek bir biçimde hissedilir.

3.Mental boyut

· Düşünce ve zihinsel süreçlerin daha yoğun olduğu boyuttur. Burada fikirler, kavramlar daha çok ön plandadır.

· Düşünceler daha açık ve net ve daha anlaşılır bir şekilde ifade edilebilir. Zihinsel boyutta kişi kendisini ve düşüncelerini net bir şekilde algılayabilir.

4.Ruhsal boyut

· Yüksek bilinç ve ruhsal gelişim düzeylerinin bulunduğu boyuttur. Spiritüel varlıklarla ve daha yüksek bilinç seviyeleriyle bağlantı kurulabilir. Kişi spiritüel varlıklarla etkileşime girebilir ve yaşamları ile ilgili önemli bilgiler edinebilirler

5.Yüksek astral boyut

· Yüksek frekanslı titreşimlerin ve yüksek titreşimli ruhsal varlıkların bulunduğu boyuttur.
· Bu boyutta sevgi ve ışığın yoğun olduğu deneyim yaşanır, kişi bu boyutta ruhsal aydınlanma ve derin bilgiler elde edebilirler.

6. Alt astral boyut

· Düşük frekanslı titreşimlerin, karanlık ve olumsuz enerjilerin bulunduğu boyuttur.
· Korku, kaygı ve olumsuz deneyimlerin yaşanabileceği boyuttur.
· Düşük frekanslı ruhsal varlıklar bu alanda bulunur.

7.Çoklu boyutlar

· Varoluşun gerçekleştiği boyuttur.
· Fiziksel ve astral boyutların ötesinde, daha soyut ve enerji formları içerir.

Simay Ohara / Enerji terapisti

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