Aslıhan Malbora, Çağatay Ulusoy İçin Sosyal Medya Kuralını Bozdu

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, uzun süredir özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyordu. Ancak sevgilisi Aslıhan Malbora, Ulusoy’un doğum günü için yaptığı Instagram paylaşımıyla bu sessizliği bozdu.

Malbora, paylaştığı kısa videoda Ulusoy’un otomobil kullandığı anları yayınladı ve paylaşımına doğum tarihi ile kırmızı kalp emojisi ekledi. Bu jest, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.

Uzun süredir ilişkilerini gözlerden uzak yaşayan çift, böylece ilişkilerini ilk kez kamuoyuna duyurmuş oldu. Hayranları, paylaşımı büyük bir heyecanla karşıladı ve sosyal medya adeta sallandı.