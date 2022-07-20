Zeynep Tokuş’tan sınırları zorlayan paylaşım: Yogada yaptığı hareketler ağızları açık bıraktı!

Deli Yürek dizisiyle hafızalara kazınan ve oyunculuğu bırakıp yogaya merak saran Zeynep Tokuş 6 senedir yoga yapıyor. Esnekliğiyle her paylaşımında şaşırtan Zeynep Tokuş, zorlu yoga pozlarını sık sık Instagram hesabından paylaşıyor.

1998 Türkiye Güzeli Zeynep Tokuş oyunculuk kariyerinin ardından kendini yogaya verip eğitmen oldu.

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Bu konuda iyice ustalaşan Tokuş, önceki gün sınırları zorlayan bir yoga pozu paylaştı.

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Tokuş, bu sefer ters lotus olarak bilinen karmaşık pozu kolları üzerinde yükselerek daha da zor hale getirdi.

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Eski oyuncu yayınladığı fotoğrafa; “Renklerin verdiği enerjiyi çok seviyorum. Dönem dönem bazı renklere daha çok düşkün oluyorum.

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Aslında hepsinin özünün ışık olduğu ama bir kristalden geçerken kırılıp renklere büründüğünü düşünürsek…hem çok farklı hem de aynılar.

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Tıpkı bizler gibi;)) Bu aralar favori renklerin ne? Benim pembe ve yeşil sanırım. Kalp çakranın renkleri” yazdı.

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Takuş’un pozuna sosyal medyadan yorum yağdı.

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İşte o paylaşım…

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