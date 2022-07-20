Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Zeynep Tokuş’tan sınırları zorlayan paylaşım: Yogada yaptığı hareketler ağızları açık bıraktı!

Zeynep Tokuş’tan sınırları zorlayan paylaşım: Yogada yaptığı hareketler ağızları açık bıraktı!
1 views
20 Temmuz 2022 - 13:20

Deli Yürek dizisiyle hafızalara kazınan ve oyunculuğu bırakıp yogaya merak saran Zeynep Tokuş 6 senedir yoga yapıyor. Esnekliğiyle her paylaşımında şaşırtan Zeynep Tokuş, zorlu yoga pozlarını sık sık Instagram hesabından paylaşıyor.

Zeynep Tokuş'tan sınırları zorlayan paylaşım: Yogada yaptığı hareketler ağızları açık bıraktı! - Sayfa 1

1998 Türkiye Güzeli Zeynep Tokuş oyunculuk kariyerinin ardından kendini yogaya verip eğitmen oldu.

123

Zeynep Tokuş'tan sınırları zorlayan paylaşım: Yogada yaptığı hareketler ağızları açık bıraktı! - Sayfa 2

Bu konuda iyice ustalaşan Tokuş, önceki gün sınırları zorlayan bir yoga pozu paylaştı.

223

Zeynep Tokuş'tan sınırları zorlayan paylaşım: Yogada yaptığı hareketler ağızları açık bıraktı! - Sayfa 3

Tokuş, bu sefer ters lotus olarak bilinen karmaşık pozu kolları üzerinde yükselerek daha da zor hale getirdi.

323

Zeynep Tokuş'tan sınırları zorlayan paylaşım: Yogada yaptığı hareketler ağızları açık bıraktı! - Sayfa 4

Eski oyuncu yayınladığı fotoğrafa; “Renklerin verdiği enerjiyi çok seviyorum. Dönem dönem bazı renklere daha çok düşkün oluyorum.

423

Zeynep Tokuş'tan sınırları zorlayan paylaşım: Yogada yaptığı hareketler ağızları açık bıraktı! - Sayfa 5

Aslında hepsinin özünün ışık olduğu ama bir kristalden geçerken kırılıp renklere büründüğünü düşünürsek…hem çok farklı hem de aynılar.

523

Zeynep Tokuş'tan sınırları zorlayan paylaşım: Yogada yaptığı hareketler ağızları açık bıraktı! - Sayfa 6

Tıpkı bizler gibi;)) Bu aralar favori renklerin ne? Benim pembe ve yeşil sanırım. Kalp çakranın renkleri” yazdı.

623

Zeynep Tokuş'tan sınırları zorlayan paylaşım: Yogada yaptığı hareketler ağızları açık bıraktı! - Sayfa 7

Takuş’un pozuna sosyal medyadan yorum yağdı.

723

Zeynep Tokuş'tan sınırları zorlayan paylaşım: Yogada yaptığı hareketler ağızları açık bıraktı! - Sayfa 8

İşte o paylaşım…

823

Zeynep Tokuş'tan sınırları zorlayan paylaşım: Yogada yaptığı hareketler ağızları açık bıraktı! - Sayfa 9
923

Zeynep Tokuş'tan sınırları zorlayan paylaşım: Yogada yaptığı hareketler ağızları açık bıraktı! - Sayfa 10
1023

Zeynep Tokuş'tan sınırları zorlayan paylaşım: Yogada yaptığı hareketler ağızları açık bıraktı! - Sayfa 11
1123

Zeynep Tokuş'tan sınırları zorlayan paylaşım: Yogada yaptığı hareketler ağızları açık bıraktı! - Sayfa 12
1223

Zeynep Tokuş'tan sınırları zorlayan paylaşım: Yogada yaptığı hareketler ağızları açık bıraktı! - Sayfa 13
1323

Zeynep Tokuş'tan sınırları zorlayan paylaşım: Yogada yaptığı hareketler ağızları açık bıraktı! - Sayfa 14
1423

Zeynep Tokuş'tan sınırları zorlayan paylaşım: Yogada yaptığı hareketler ağızları açık bıraktı! - Sayfa 15
1523

Zeynep Tokuş'tan sınırları zorlayan paylaşım: Yogada yaptığı hareketler ağızları açık bıraktı! - Sayfa 16
1623

Zeynep Tokuş'tan sınırları zorlayan paylaşım: Yogada yaptığı hareketler ağızları açık bıraktı! - Sayfa 17
1723

Zeynep Tokuş'tan sınırları zorlayan paylaşım: Yogada yaptığı hareketler ağızları açık bıraktı! - Sayfa 18
1823

Zeynep Tokuş'tan sınırları zorlayan paylaşım: Yogada yaptığı hareketler ağızları açık bıraktı! - Sayfa 19
1923

Zeynep Tokuş'tan sınırları zorlayan paylaşım: Yogada yaptığı hareketler ağızları açık bıraktı! - Sayfa 20
2023

Zeynep Tokuş'tan sınırları zorlayan paylaşım: Yogada yaptığı hareketler ağızları açık bıraktı! - Sayfa 21
2123

Zeynep Tokuş'tan sınırları zorlayan paylaşım: Yogada yaptığı hareketler ağızları açık bıraktı! - Sayfa 22
2223

Zeynep Tokuş'tan sınırları zorlayan paylaşım: Yogada yaptığı hareketler ağızları açık bıraktı! - Sayfa 23

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Geline, ilk baskı ‘Saatleri Ayarlama Enstitüsü’ kitabını taktıGeline, ilk baskı ‘Saatleri Ayarlama Enstitüsü’ kitabını taktı
Plaj romantikleriPlaj romantikleri
Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı’dan sonra şimdi de o isimle birbirine girdi! ‘Hayatıma kimse karışamaz…’Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı’dan sonra şimdi de o isimle birbirine girdi! ‘Hayatıma kimse karışamaz…’
En popüler oyuncuyu gören şaştı kaldı! Rakiplerine fark atıp ilk sıraya yerleştiEn popüler oyuncuyu gören şaştı kaldı! Rakiplerine fark atıp ilk sıraya yerleşti
Genç oyuncu Yağmur Ün bebek bekliyor! Hamile olduğunu söyleyince rol aldığı filmden çıkarıldıGenç oyuncu Yağmur Ün bebek bekliyor! Hamile olduğunu söyleyince rol aldığı filmden çıkarıldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Zeynep Bastık ve Tolga Akış tek celsede boşandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Volkan Demirel’in eşi Zeynep Sever bikinili pozuyla nefes kesti!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Zeynep Tokuş’tan sınırları zorlayan paylaşım: Yogada yaptığı hareketler ağızları açık bıraktı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Evlendiğini böyle duyurdu: Biz o işi hallettik
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu! Türkiye kaçıncı sırayı aldı?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bekçilik sınavı 2022 soruları cevap anahtarı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
KPSS tercih sonuçları sorgulama
GÜNLÜK HABER AKIŞI
KPSS giriş yerleri ne zaman belli olacak?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
2022 FED faiz kararı toplantısında son durum
GÜNLÜK HABER AKIŞI
DSİ personel alımı başvuru şartları açıklandı!
SON DAKİKA HABERLERİ
KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM detayı!Temmuz 19, 2022-9:28 am
Son depremler: Deprem mi oldu? 19 Temmuz Kandilli Rasathanesi son dakika açıklamasıTemmuz 19, 2022-9:22 am
2022 YKS sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç ekranı ile YDT, AYT, TYT Üniversite sınavı YKS sonuçları sorgulamaTemmuz 18, 2022-10:08 am
Dünya Sağlık Örgütü Gana’da Marburg salgını ilan ettiTemmuz 18, 2022-9:53 am
Türkiye 0-3 Sırbistan (Milletler Ligi üçüncülük maçı)Temmuz 17, 2022-5:46 pm
Son dakika… Manisa’nın Soma ilçesinde 4.3 büyüklüğünde depremTemmuz 17, 2022-5:44 pm
MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehitTemmuz 17, 2022-5:41 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !