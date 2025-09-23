  1. Haberler
  3. 8 Yıllık Evliliğini Bitiren Anıl Altan, Sarışın Güzelle Fena Yakalandı

8 Yıllık Evliliğini Bitiren Anıl Altan, Sarışın Güzelle Fena Yakalandı

Oyuncu Anıl Altan, kendisi gibi oyuncu Pelin Akil ile olan 8 yıllık evliliğini geçtiğimiz aylarda sonlandırmıştı. Ayrılığın ardından Altan, yeniden özel hayatıyla magazin gündemine geldi.

Bebek’te Kameralara Yakalandı

Gossippasta hesabının paylaştığı görüntülere göre Anıl Altan, Bebek’te önce bir markette, ardından bir mekânda bir kadınla birlikte görüldü.

İddialar Peş Peşe Geldi

Paylaşımlara gelen yorumlarda, Altan’ın yanında görülen kadının Tilbe Çakır olduğu öne sürüldü. Bazı kullanıcılar, çifti geçen hafta Bebek’te bir markette de gördüklerini belirtti.

Henüz Anıl Altan’dan konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi ve sarışın kadının kimliği ile aralarındaki ilişkinin boyutu netleşmedi.

