Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Akıllara durgunluk veren kavga! Tek yumrukla komalık etti

Akıllara durgunluk veren kavga! Tek yumrukla komalık etti
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
1 views
15 Ekim 2024 - 13:30

Antalya’da çiçekçilik ile uğraşan iki kişinin sosyal medyada aynı fotoğrafı kullanma tartışmasında taraflardan birisi aldığı yumruk darbesi ile komalık oldu. Yaşanan olay saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Akıllara durgunluk veren olay, 12 Ekim Cumartesi günü Antalya’nın Kepez ilçesi Altınova Düden Mahallesi Andızlı Sokak üzerinde bulunan toptan çiçek satışı yapılan bir işletmede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kıvanç Ş.’nin (44) yabancı uyruklu olduğu öğrenilen eşi tarafından sosyal medya hesabından paylaşılan çiçek buketi fotoğrafları, Eşref Yunus Yıldırıcı’nın (29) kız kardeşi F.Y. tarafından ekran görüntüsü alınarak işletmeye ait sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Akıllara durgunluk veren kavga Tek yumrukla komalık etti

 

Fotoğrafı fark eden Kıvanç Ş. ile Eşref Yunus Yıldırıcı arasında fotoğrafın paylaşımı nedeniyle tartışma yaşandı.

Akıllara durgunluk veren kavga Tek yumrukla komalık etti

 

TEK YUMRUKLA KOMALIK ETTİ

Kardeşinin hata yaptığını belirten Eşref Yunus Yıldırıcı, Kıvanç Ş.’den özür dileyerek fotoğrafları sosyal medyadan sildi. Ancak eşinin fotoğraflarının paylaşılmasına sinirlenen Kıvanç Ş., akşam saatlerinde Yıldırıcı’nın bulunduğu çiçek deposuna gitti. Eşref Yunus Yıldırıcı ile birlikte deponun içine giren Kıvanç Ş. bir anda Yıldırıcı’ya vurmaya başladı.

 

Akıllara durgunluk veren kavga Tek yumrukla komalık etti

 

Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayda Yıldırıcı aldığı yumruk darbesi ile bir anda yere yığılırken öfkesi dinmeyen Kıvanç Ş. vurmaya devam etti. Bu sırada işletme sahibi A.O. içeriye girip Kıvanç Ş.’yi sakinleştirerek uzaklaştırmaya çalıştı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Akıllara durgunluk veren kavga Tek yumrukla komalık etti

 

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Bilinci kapalı olan Eşref Yunus Yıldırıcı 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kepez Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, Kıvanç Ş. ise olay yerine gelen devriye ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Yoğun bakıma kaldırılan ve beyin kanaması geçiren Eşref Yunus Yıldırıcı’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, Kıvanç Ş. ise polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

Akıllara durgunluk veren kavga Tek yumrukla komalık etti

 

Öte yandan depo sahibi A.O.’nun, yeğeni olan Eşref Yunus Yıldırıcı’nın ağır yaralandığı olaydan kısa süre sonra kalp krizi geçirdiği ve hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Uraloğlu güzel haberi duyurdu: 2 saatlik yol 55 dakikaya düşüyorBakan Uraloğlu güzel haberi duyurdu: 2 saatlik yol 55 dakikaya düşüyor
Bahçeli: Ya siyaset ya silah, bunun ortası yokturBahçeli: Ya siyaset ya silah, bunun ortası yoktur
Son dakika: Kredi kartından 750 TL’lik kesintiye ilişkin Bakan Şimşek’ten ilk açıklamaSon dakika: Kredi kartından 750 TL’lik kesintiye ilişkin Bakan Şimşek’ten ilk açıklama
Bakan Fidan’dan Yunanistan’a resmi ziyaretBakan Fidan’dan Yunanistan’a resmi ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim siyaset anlayışımızda yol medeniyettirCumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim siyaset anlayışımızda yol medeniyettir
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Harry Potter’ın yıldızı Emma Watson, Türkiye’ye geliyor!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İzlanda-Türkiye maçında kumar sitesi reklamı! Tepki çeken reklama UEFA neden ‘dur’ demedi?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Akıllara durgunluk veren kavga! Tek yumrukla komalık etti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bakan Uraloğlu güzel haberi duyurdu: 2 saatlik yol 55 dakikaya düşüyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bahçeli: Ya siyaset ya silah, bunun ortası yoktur
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Korkusu bile yetti, 2 milyon İsrailli sığınaklara koştu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son dakika: Kredi kartından 750 TL’lik kesintiye ilişkin Bakan Şimşek’ten ilk açıklama
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yasemin Güveli: Galatasaray’dan başka kulüplerden teklif aldım
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bakan Fidan’dan Yunanistan’a resmi ziyaret
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim siyaset anlayışımızda yol medeniyettir
SON DAKİKA HABERLERİ
Korkusu bile yetti, 2 milyon İsrailli sığınaklara koştu!Ekim 15, 2024-1:19 pm
Son dakika: Kredi kartından 750 TL’lik kesintiye ilişkin Bakan Şimşek’ten ilk açıklamaEkim 15, 2024-1:16 pm
Bakan Fidan’dan Yunanistan’a resmi ziyaretEkim 15, 2024-1:04 pm
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim siyaset anlayışımızda yol medeniyettirEkim 15, 2024-1:00 pm
İsrail Lübnan’dan sonra gözünü Suriye’ye dikti! İşgal girişimi: Tanklar harekete geçti…Ekim 15, 2024-9:19 am
Siyasette yumuşama iklimi! Erdoğan: İç cephemizi güçlendirmemiz lazımEkim 15, 2024-9:00 am
Orta Doğu’yu sarsacak hamle! İsrail tankları Suriye topraklarına girdiEkim 14, 2024-1:38 pm

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !