Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Ahmet Davutoğlu’ndan Bomba İddia !

Ahmet Davutoğlu’ndan Bomba İddia !
2 views
27 Eylül 2021 - 16:36
Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın danışmanlarıyla ekonomiden sorumlu yetkililer arasında tartışma çıktığını iddia etti.

Kırşehir’de partisinin 1. Olağan Kongresi’nde konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Merkez Bankası’nın faiz indirim kararıyla ilgili ilginç bir iddiada bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın New York’ta olduğu sırada faiz indirimi öncesinde bir toplantı yapıldığını belirten Davutoğlu, ekonomiden sorumlu olan yetkililerle, danışmanlar arasında tartışmaların yaşandığını ileri sürdü. Bunun yanı sıra Davutoğlu, Diyarbakır Lice ziyareti sırasında halkın şikayetlerini dinlediğini ardından AK Partili milletvekillerinin de Lice’ye giderek şikayet eden esnafa baskı yapıldığını iddia etti.

Davutoğlu’nun açıklamaları şöyle:

“SAYIN AK PARTİ GENEL BAŞKANI SİZ HESAP BİLMEZ MİSİNİZ?”

“Bütün Türkiye’de çiftçi kan ağlıyor. Ama Cumhurbaşkanımıza sorarsanız çiftçi mutlu. Cumhurbaşkanı ayrı bir alemde yaşıyor. Mutluluğunu anlatmak için de şeker pancarına zam yapıldığını söylüyor. Enflasyon yüzde 19.25 dolayısıyla şeker pancarı enflasyon üzerinde. Sayın AK Parti Genel Başkanı siz hesap bilmez misiniz? Çiftçinin ilgilendiği buzdolabının, arabaların, tüketim malzemelerinin olduğu enflasyon değil, mazotun, gübrenin, yemin, ilacın enflasyonu önemlidir. Yine zamlar gelmeye devam edecek. Cumhurbaşkanı Amerika’ya giderken çiftçinin mutlu olduğunu söylüyor. Çünkü sofrasını, masasını kapattı. Onun sofrasında Anadolu çiftçisi yok. 5 müteahhitle aynı sofraya oturup sadece onlara kapısını açanlar Anadolu çiftçisinin halinde, kahrından, çilesinden haberdar olamazlar.

“FAİZ İNDİRİMİ ÖNCESİNDE TOPLANTI YAPILMIŞ, TARTIŞMALAR ÇIKMIŞ”

Bu toprakların bereketini aldınız. Ekonomiden anlamayan cahil bir damadı Hazine ve Maliye Bakanı yaptınız. Ben başbakanlığı bıraktığımda Türk lirası 2.80’di. Şimdi 8.90. Bu politikayı devam ettirirlerse 10’u bulması yakın. Çünkü aklın değil inadın, ekonomi bilgisinin değil piyasa cehaletinin hakim olduğu bir yönetim biçimi var. Bana aktarılana göre faiz indirimi öncesinde Cumhurbaşkanıyla online toplantı yapılmış. Ekonominin gerçekten yetki ve sorumluluğunu üstlenenlerle bazı danışmanlar arasında tartışmalar çıkmış. Ekonomi koordinasyonu diye bir şey yok. Bir ülkede MB başkanı 4 ayda değişirse, 4 yıl içinde 4 kez değişirse kimin güveni kalır?

Sayın Cumhurbaşkanı faizi indirdiğini düşünüyor. Ne zaman faiz indirdiğini düşünse birkaç ay sonra artıyor. Çünkü bunlar ekonomi giriş dersi alanların bildiği denklemden habersiz. Faizi indirmek için çekirdek enflasyona baktılar.

“BİZİMLE GÖRÜŞEN ESNAFA BASKI YAPMIŞLAR”

Hz. Ömer adaleti diye yola çıkanlar, kendilerine samimi uyarı yapan bizleri bile dışladılar, hain diye yaftalamaya kalktılar. Ben Lice’ye gittikten sonra Diyarbakır milletvekilleri de Lice’ye gitmiş. Buradan söylüyorum bizimle görüşen esnafa baskı yapmışlar. Halkın şikayet etmek hakkıdır. Baskı yaparsınız gün gelir o şikayetler sizi de boğar. Benim otobüs üzerinden miting yaptığım Lice’de doğru düzgün toplantı bile yapmadan gitmek zorunda kaldılar. Makamlar geçici.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Uyardı !Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Uyardı !
Kabine Bugün Toplanıyor, Yasaklar Geri mi Dönecek?Kabine Bugün Toplanıyor, Yasaklar Geri mi Dönecek?
Seçmen Parti Değiştiriyor !Seçmen Parti Değiştiriyor !
Selvi Karalı Olduğu Söyleniyor, CHP Yok DiyorSelvi Karalı Olduğu Söyleniyor, CHP Yok Diyor
Erdoğan, Her İlde Sulh Komisyonları Açmayı HedefliyorErdoğan, Her İlde Sulh Komisyonları Açmayı Hedefliyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kanal İstanbul’a Komşu Alanın İmarı Durduruldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Uyardı !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ahmet Davutoğlu’ndan Bomba İddia !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Serenay Molasını Bitirdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Müjde ! Mahsun Geri Dönüyor !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Tekrar Denediler Başarılı Olamadılar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kabine Bugün Toplanıyor, Yasaklar Geri mi Dönecek?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Seçmen Parti Değiştiriyor !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ben Didem Soydan’ı Tanımıyorum !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Uyuşturucu Kuyruğu !
SON DAKİKA HABERLERİ
Serenay Molasını BitirdiEylül 27, 2021-4:25 pm
Müjde ! Mahsun Geri Dönüyor !Eylül 27, 2021-4:16 pm
Tekrar Denediler Başarılı OlamadılarEylül 27, 2021-4:11 pm
Ben Didem Soydan’ı Tanımıyorum !Eylül 27, 2021-3:45 pm
Uyuşturucu Kuyruğu !Eylül 27, 2021-3:38 pm
Murat Dalkılıç ve Sitare Akbaş Cephesinde Flaş GelişmeEylül 27, 2021-3:20 pm
Levent Yüksel Aşka GeldiEylül 27, 2021-3:11 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !