Ahmet Davutoğlu’ndan Bomba İddia !

Kırşehir’de partisinin 1. Olağan Kongresi’nde konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Merkez Bankası’nın faiz indirim kararıyla ilgili ilginç bir iddiada bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın New York’ta olduğu sırada faiz indirimi öncesinde bir toplantı yapıldığını belirten Davutoğlu, ekonomiden sorumlu olan yetkililerle, danışmanlar arasında tartışmaların yaşandığını ileri sürdü. Bunun yanı sıra Davutoğlu, Diyarbakır Lice ziyareti sırasında halkın şikayetlerini dinlediğini ardından AK Partili milletvekillerinin de Lice’ye giderek şikayet eden esnafa baskı yapıldığını iddia etti.

Davutoğlu’nun açıklamaları şöyle:

“SAYIN AK PARTİ GENEL BAŞKANI SİZ HESAP BİLMEZ MİSİNİZ?”

“Bütün Türkiye’de çiftçi kan ağlıyor. Ama Cumhurbaşkanımıza sorarsanız çiftçi mutlu. Cumhurbaşkanı ayrı bir alemde yaşıyor. Mutluluğunu anlatmak için de şeker pancarına zam yapıldığını söylüyor. Enflasyon yüzde 19.25 dolayısıyla şeker pancarı enflasyon üzerinde. Sayın AK Parti Genel Başkanı siz hesap bilmez misiniz? Çiftçinin ilgilendiği buzdolabının, arabaların, tüketim malzemelerinin olduğu enflasyon değil, mazotun, gübrenin, yemin, ilacın enflasyonu önemlidir. Yine zamlar gelmeye devam edecek. Cumhurbaşkanı Amerika’ya giderken çiftçinin mutlu olduğunu söylüyor. Çünkü sofrasını, masasını kapattı. Onun sofrasında Anadolu çiftçisi yok. 5 müteahhitle aynı sofraya oturup sadece onlara kapısını açanlar Anadolu çiftçisinin halinde, kahrından, çilesinden haberdar olamazlar.

“FAİZ İNDİRİMİ ÖNCESİNDE TOPLANTI YAPILMIŞ, TARTIŞMALAR ÇIKMIŞ”

Bu toprakların bereketini aldınız. Ekonomiden anlamayan cahil bir damadı Hazine ve Maliye Bakanı yaptınız. Ben başbakanlığı bıraktığımda Türk lirası 2.80’di. Şimdi 8.90. Bu politikayı devam ettirirlerse 10’u bulması yakın. Çünkü aklın değil inadın, ekonomi bilgisinin değil piyasa cehaletinin hakim olduğu bir yönetim biçimi var. Bana aktarılana göre faiz indirimi öncesinde Cumhurbaşkanıyla online toplantı yapılmış. Ekonominin gerçekten yetki ve sorumluluğunu üstlenenlerle bazı danışmanlar arasında tartışmalar çıkmış. Ekonomi koordinasyonu diye bir şey yok. Bir ülkede MB başkanı 4 ayda değişirse, 4 yıl içinde 4 kez değişirse kimin güveni kalır?

Sayın Cumhurbaşkanı faizi indirdiğini düşünüyor. Ne zaman faiz indirdiğini düşünse birkaç ay sonra artıyor. Çünkü bunlar ekonomi giriş dersi alanların bildiği denklemden habersiz. Faizi indirmek için çekirdek enflasyona baktılar.

“BİZİMLE GÖRÜŞEN ESNAFA BASKI YAPMIŞLAR”

Hz. Ömer adaleti diye yola çıkanlar, kendilerine samimi uyarı yapan bizleri bile dışladılar, hain diye yaftalamaya kalktılar. Ben Lice’ye gittikten sonra Diyarbakır milletvekilleri de Lice’ye gitmiş. Buradan söylüyorum bizimle görüşen esnafa baskı yapmışlar. Halkın şikayet etmek hakkıdır. Baskı yaparsınız gün gelir o şikayetler sizi de boğar. Benim otobüs üzerinden miting yaptığım Lice’de doğru düzgün toplantı bile yapmadan gitmek zorunda kaldılar. Makamlar geçici.”