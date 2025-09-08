YERLİKAYA UYARDI: HUKUK DIŞI ÇAĞRILARA VE DÜZENİ BOZACAK EYLEMLERE İZİN YOK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP İstanbul İl Başkanlığı çevresinde yaşanan gelişmelerle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Mahkeme kararlarının uygulanmamasını ve halkı sokağa çağıran girişimleri, hukuka meydan okumak olarak nitelendirdi. Bakan, devletin kamu düzenini korumakla yükümlü olduğunu vurgulayarak, bu tür eylemlere karşı kararlılıkla müdahale edeceklerini belirtti.

GELİŞMENİN DETAYLARI

YERLIKAYA’NIN VURGULARI

“Mahkeme kararlarını yok saymak, halkı sokağa dökmeye çalışmak açıkça hukuka meydan okumaktır.” diyen Bakan, hiç kimsenin kanunların üstünde olmadığını belirtti.

“Devlet, hukuka aykırı her girişime karşı kararlılıkla gereğini yapacaktır.” şeklindeki açıklamasıyla, kamu düzeninin korunacağı mesajı verildi.

Ayrıca, “Sokak çağrıları yaparak kamu düzeninin ve milletimizin huzurunun bozulmasına asla müsaade etmeyeceğiz.” ifadeleriyle, provokatif girişimlere karşı direnileceğini duyurdu.

