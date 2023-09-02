Sevilen bir özelliği paralı üyelere özel olacak!

Bugün artık müzik dünyasının değişilmez bir parçası haline gelmiş olan Spotify, internet dünyasının en büyük başarı hikayelerinden birine imza atmış durumda. Ancak bu durum şirketin daha da büyüme arzusuna ket vurmuyor. Abone sayısını daha da arttırmanın yollarını arayan şirket, bu amaç doğrultusunda platformdaki sevilen bir özelliği paralı üyelere özel hale getirmeye hazırlanıyor.
Spotify’ın ücretsiz versiyonunu kullanan bazı kullanıcılar, son günlerde uygulamaya girdiklerinde, dinledikleri şarkıların sözlerini göremediklerini fark etti. Bu kullanıcıların yaşadıkları bu deneyimi kullanıcı forumlarında paylaşması, Spotify’ın sevilen bu özelliği premium üyelere özel yapmak için harekete geçtiğini ortaya çıkardı. Bu durum şimdilik uygulamayı ücretsiz kullanan herkesi etkilemiyor olsa da kısa süre içinde onlara da yayılması bekleniyor. Yani bundan sonra uygulamada şarkı dinlerken şarkı sözlerini görme özelliği sadece paralı abonelere açık olacak.
Açıkladığı son rakamlara göre aylık 551 milyon aktif kullanıcısı bulunan Spotify, bu sayede büyük bir gelir elde ediyor. Ancak şirketin gelirinin büyük bölümü aslında 220 milyonu aşan paralı abonelerinden geliyor. Geri kalan 330 milyon kullanıcı da reklam gelirleriyle şirkete katkı sağlıyor belki ama şirket asıl gelirini abonelerinden elde ettiği bu tarafa ağırlık vermeye devam ediyor. Şirketin şarkı sözlerini görme özelliğini abonelere özel hale getirmek için çalışmalara başlaması da bu 330 milyonu paralı paketlerden birine geçirme çabasının bir parçası olarak görülüyor.