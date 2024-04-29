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Yargıtay Başkanı 26. kez de seçilemedi. Kriz devam ediyor

Yargıtay Başkanı 26. kez de seçilemedi. Kriz devam ediyor
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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29 Nisan 2024 - 16:15
Son dakika… Son dakika… Son oylamada Mehmet Akarca 101, Ömer Kerkez 109, Muhsin Şentürk ise 99 oy aldı. Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 27. tur oylamayla devam ediliyor.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’nın 4 yıllık görev süresi sona erdi ve başkanlık seçimleri 26. turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı.

24 Mart 2020’de Yargıtay Başkanlığı görevine seçilen Mehmet Akarca’nın 4 yıllık görev süresi, 24 Mart itibarıyla tamamlandı. Bu nedenle Yüksek Mahkeme, yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyelerini 25 Mart Pazartesi günü sandık başına gönderdi.

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Seçimin ilk 25 turunda hiçbir aday, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oy alamadığı için 26. tur oylaması yapıldı. Oylama sonucunda Mehmet Akarca 101, Ömer Kerkez 109 ve Muhsin Şentürk ise 99 oy aldı. Seçime katılım 318 olarak kaydedildi ve 9 oy geçersiz sayıldı.

Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçim 27. tur oylamayla devam ediyor. Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

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YARGITAY BAŞKANLIĞI GÖREVİ NASIL ATANIR?

Yargıtay Başkanlığı, Türkiye’de yüksek yargı organlarından biridir ve önemli bir rol üstlenir.

İşte Yargıtay Başkanlığı’nın görevleri ve nasıl atanacağına dair bilgiler:

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YARGITAY NEDİR VE GÖREVLERİ NELERDİR?

Yargıtay, adli yargı alanında temyiz incelemesi gerçekleştiren yüksek yargı makamıdır. Temyiz Mahkemesi olarak da bilinir.

Alınan hükümler için son inceleme yeri olması nedeniyle önemlidir. Yargıtay’dan sonra farklı bir inceleme mekanizması bulunmamaktadır.

Öncelikli amacı hukuki kararlarda birliği sağlamak ve adil bir biçimde kararları incelemektir.

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2. YARGITAY BAŞKANI NASIL SEÇİLİR?

Yargıtay Başkanı, Yargıtay üyeleri arasından seçilir.

Birinci başkanvekilliklerine seçileceklerden birinin hukuk ve diğerinin ceza daireleri başkanı veya üyelerinden olması zorunludur.

Yargıtay Başkanı, 4 yıllık bir görev süresi ile atanır.

Yargıtay Karar Organları

Daireler

Ceza Genel Kurulu

Hukuk Genel Kurulu

Yönetim Kurulu

Başkanlar Kurulu

Büyük Genel Kurul

Yüksek Disiplin Kurulu

Birinci Başkanlık Kurulu

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4. Görevleri

Mahkemeler tarafından verilmiş olan kararların incelemesini yapmak

İncelemiş olduğu dosyaları karara bağlamak

Anayasa’nın verdiği görev ve yetkiler kapsamında yasal kararları yerine getirmek

Üst düzey memurların soruşturmasını yürütmek

Hukuka aykırı olan durumların ortadan kaldırılmasını sağlamak

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