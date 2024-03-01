31 Ağustos gecesi, Bodrum Halikarnassos’ta Gökhan Türkmen ile eğlencenin kalbi atacak!

Bodrum, bu yaz sezonuna yepyeni konsepti ile merhaba diyen ve kısa sürede ilgi odağı haline gelen Halikarnassos ile eğlencenin merkezi haline geldi. Her hafta birbirinden ünlü sanatçıların sahne aldığı bu özel mekânda, eğlence hız kesmeden devam ediyor. Ağustos ayının son gecesinde, ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen, sevilen besteleri ve popüler şarkılarıyla Bodrum Halikarnassos’ta hayranlarıyla buluşacak.

Sezona iddialı bir giriş yapan Halikarnassos, Bodrum’da eğlencenin vazgeçilmez adresi olmayı sürdürüyor. Her hafta ünlü isimlerin uğrak yeri haline gelen Halikarnassos, Bodrumlulara ve Bodrum’a gelen misafirlere kaliteli eğlence sunmaya devam ediyor.

31 Ağustos gecesi sahne alacak olan Gökhan Türkmen, bu özel konseri için titizlikle hazırlanıyor. Hem Bodrum’un yerlilerini hem de Bodrum’a gelen misafirleri Halikarnassos’a davet eden başarılı şarkıcı, şarkılarıyla romantik anlar yaşatırken gecenin ilerleyen saatlerinde bol bol dans etmeye de davet ediyor. Şimdiden yerinizi ayırtın ve bu unutulmaz gecede geç kalmayın!