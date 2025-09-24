  1. Haberler
Özcan Deniz, Aile Problemleri Nedeniyle Yine Adliyeye Gitti

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, aile içi sorunlar nedeniyle yeniden adliyeye başvurdu. Sarıyer’deki villalarla ilgili yaşanan anlaşmazlık, Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz arasındaki gerginliği derinleştirdi.

İddiaya göre, 22 yıl boyunca menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz ile arası bozulmuş olan Özcan Deniz, tapu iptali davası sürecinde tehditler aldığını ileri sürdü. Ağabeyinin ölümle tehdit ettiği ve yengesi Samar Deniz’e hakaret ettiği öne sürüldü.

Yaşanan bu gelişmeler üzerine Özcan Deniz, İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak ağabeyi hakkında tedbir kararı aldırmıştı. Çocuğu ve eşi için endişelenen ünlü şarkıcı, söz konusu tedbir kararının uzatılması için tekrar adliyeye gitti.

Deniz’in aile içi gerilimi ve mahkeme süreci sosyal medyada da yakından takip ediliyor.

