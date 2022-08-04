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Ukrayna savaşında son durum

Ukrayna savaşında son durum
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04 Ağustos 2022 - 14:48

Ukrayna savaşında son durum: Rusya’ya flaş çağrı… Ve Kiev şartını açıkladı!

Ukrayna savaşında son durum: Rusyaya flaş çağrı... Ve Kiev şartını açıkladı

Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna’dan gelen haberlerde… İki ordu arasındaki kanlı çarpışmalar devam ederken Ukrayna’dan Moskova’ya flaş bir çağrı geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin danışmanı Podolyak Kiev’in tek şartını açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Putin’in emri ile 24 Şubat sabahı başlayan savaş son sürat devam ediyor.

Rus güçlerinin ‘Donbass’taki son kale’ olarak da anılan Lysychansk’ın kontörlünü sağlamasının ardından savaş Donetsk’te yoğunlaşmış durumda.

Ukrayna güçlerini bir yandan direnişi sürdürürken bir yandan da ABD silah sevkiyatının da etkisiyle Herson’da karşı saldırılarını sıklaştırmış durumda.

Aylardır devam eden savaşa son vermek için aralarında Türkiye’nin de bulunduğu pek çok ülke diplomatik girişimlerini sürdürürken Ukrayna cephesinden çok net bir cevap geldi.

ESKİ ŞANSÖLYEYE JET HIZINDA YANIT

Eski Almanya Şansölyesi Gerhard Schroeder’in Putin’in ‘müzakere edilmiş bir çözüm’ istediği yönündeki iddiaları üzerine Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin danışmanı Podolyak Kiev’in diyalog için tek şartını açıkladı.

Aynı zamanda Ukrayna’nın baş müzakerecisi olan Podolyak, diyalog için Rusya’nın Ukrayna’dan askerini çekmesi gerektiğinin altını çizdi.

Podolyak, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ‘Moskova diyalog istiyorsa bu onlara kalmış’ dedi.

Ukrayna savaşında son durum: Rusyaya flaş çağrı... Ve Kiev şartını açıkladı

Ukrayna güçleri MSLR BM-21 füzesi ile Rus mevzilerini hedef alıyor… (Fotoğraf: AP)

İŞTE RUSYA’NIN 3 ŞARTI

Bir barış anlaşmasına varılabilmesi için Moskova’nın ise 3 şartı bulunuyor.

Geçtiğimiz haftalarda bu 3 şartı Dünya kamuoyuna ilan eden Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, barış anlaşmasına varılabilmesi için Ukrayna’nın ‘tarafsız’ ve ‘nükleersiz’ statüde olması gerektiğini belirtti.

Rudenko, Moskova’nın Kiev’den net bir yanıt beklediğinin de altını çizdi.

Rus Interfaks ajansının haberine göre, Rusya’nın bir başka talebi ise Kırım üzerindeki Rus egemenliğinin kabul edilmesi ve Donetsk ve Luhansk’taki halk cumhuriyetlerinin statülerinin tanınması.

Haberde Rudenko’nun şu açıklamasına yer verildi;

‘Anlaşma, Ukrayna’nın tarafsız ve nükleersiz statüsünü geçerli kılmalı ve Kırım ile Donetsk ve Luhanks Halk Cumhuriyetlerinin statüleri dâhil mevcut toprak gerçekliklerini kabul etmeli.’

Ukrayna savaşında son durum: Rusyaya flaş çağrı... Ve Kiev şartını açıkladı

LAVROV YENİ HEDEFLERİ TEK TEK AÇIKLAMIŞTI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ‘Özel Operasyon’ olarak tanımladığı savaşta Rusya’nın tek hedefinin Ukrayna’nın doğusu olmayacağını duyurmuştu.

Devlet medyasında konuşan Rus bakan ‘Coğrafi hedefler artık farklı. Hedefler artık sadece DNR ve LNR ile değil, aynı zamanda Herson bölgesi, Zaporizhzhia bölgesi ve bir dizi başka bölge ile ilgili’ demişti.

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