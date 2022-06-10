TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı!

TÜİK nisan ayına ilişkin işgücü verilerini açıkladı. Buna göre işsizlik nisanda yüzde 11,3 olurken, işsiz sayısı 65 bin kişi artarak 3 milyon 853 bin kişi olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayına ilişkin işgücü verilerini açıkladı. Buna göre işsizlik nisanda yüzde 11,3 olurken, işsiz sayısı 65 bin kişi artarak 3 milyon 853 bin kişi olarak gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin sayısı nisanda bir önceki aya göre 408 bin kişi artarak 30 milyon 371 bin kişi, istihdam oranı ise 0,6 puanlık artış ile yüzde 47,1 olarak kaydedildi. Bu oran erkeklerde yüzde 64,7 iken kadınlarda yüzde 29,8 olarak gerçekleşti.

İşgücüne katılma oranı nisan ayında bir önceki aya göre 473 bin kişi artarak 34 milyon 225 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,7 puanlık artış ile yüzde 53,1 oldu.

GENÇ İŞSİZLİK YÜZDE 20

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puanlık azalış ile yüzde 20’ye geriledi. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 18,1, kadınlarda ise yüzde 23,7 olarak tahmin edildi.

FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 45,1 SAAT OLDU

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi nisanda bir önceki aya göre 0,2 saat artarak 45,1 saat olarak gerçekleşti.

GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK AZALDI

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı (geniş tanımlı işsizlik) nisan ayında bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 21,7 olarak kaydedildi.

Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 14,8 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,5 olarak açıklandı.