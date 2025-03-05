TRUDEAU’DAN TRUMP’A TİCARET VERGİSİ TEPKİSİ

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kanada’ya uyguladığı %25’lik gümrük vergilerini sert bir dille eleştirdi. Wall Street Journal’ın analizini desteklediğini belirten Trudeau, Trump’ın aldığı bu kararın “aptalca” olduğunu söyledi.

KANADA’DAN ABD’YE %25 GÜMRÜK VERGİSİ MİSİLLEMESİ

ABD’nin %25’lik gümrük vergisi hamlesine karşılık olarak, Kanada hükümeti de benzer bir adım attı. Kanada’nın ABD’den ithal edilen mallara toplamda 155 milyar dolarlık ek gümrük vergisi uygulayacağını duyuran Trudeau, bu vergilerin:

✔ 30 milyar dolarlık kısmının hemen uygulanacağını,

✔ 125 milyar dolarlık kısmının ise 21 gün içinde devreye gireceğini açıkladı.

TRUDEAU’NUN AÇIKLAMASI: “BUNU İSTEMİYORUZ”

Justin Trudeau, Amerikan halkına hitaben yaptığı açıklamada, bu gümrük vergilerini artırmak istemediklerini ancak Trump yönetiminin onları bu noktaya zorladığını söyledi. Trudeau, “Amerikan halkına dost ve müttefik olarak hizmet etmek istiyoruz. Ancak hükümetiniz buna izin vermiyor” ifadelerini kullandı.

TRUMP’TAN YANIT: “DAHA ÇOK ARTIRIRIZ”

Donald Trump ise sosyal medya üzerinden Trudeau’ya yanıt verdi. “Kanada Valisi Trudeau’ya söyleyin, eğer bu tarifeleri uygularlarsa biz de aynı oranda artıracağız” diyerek tansiyonu daha da yükseltti.

Bu ticaret savaşı, Kanada ve ABD arasındaki ekonomik ilişkilerde gerilim yaratmaya devam ediyor. Kanada’nın bu misillemesi ve liderler arasındaki karşılıklı atışmalar, iki ülke arasında uzun süredir devam eden ticari iş birliğini zora sokabilir.

kaynak: https://www.ensonhaber.com