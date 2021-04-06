TRT’de Darbe Bildirisini Okutan Yarbayın Cezası Belli oldu

FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı’ndaki eylemlere ilişkin 497 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.
Muhafız Alayı’ndan Genelkurmay Karargahı’na baskına giden ekibin başındaki eski binbaşı Fedakar Akça, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.
Darbe bildirisini TRT’de okutan eski yarbay Ümit Gençer’e, “anayasal düzeni ihlal” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin emniyetinden sorumlu Köşk Muhafız Komando Birliği’nin komutanı eski binbaşı Osman Koltarla müebbet hapis cezası aldı.