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Tercih yapıp yerleşemeyince puan düşer mi 2022?

Tercih yapıp yerleşemeyince puan düşer mi 2022?
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27 Temmuz 2022 - 10:14

Tercih yapıp yerleşemeyince puan düşer mi sorusu, YKS dolayısıyla tercih işlemlerinde bulunacak olan adayların gündeminde yer alıyor. Türkiye’nin pek çok noktasındaki üniversitelere yönelik tercih işlemlerinde bulunacak olan adaylar, tercih yapıp yerleşemeyince puan düşer mi sorusuna yanıt olması amacıyla araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Tercih yapıp yerleşemeyince puan düşer mi? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

Üniversite Tercihleri için heyecanlı bekleyiş sürerken, sonuçlarını öğrenen adaylar YKS tercih süreci için hazırlıklara başladı. Tercihlerle ilgili en fazla merak edilen konulardan biri de, YKS tercihinin yapılıp üniversiteye gidilmemesi durumunda okul puanının etkilenip etkilemeyeceği oluşturuyor. ÖSYM, Ortaöğretim Başarı Puanı (ÖBP) ÖSYM, 2021-YKS sık sorulan sorular kılavuzunda bu konuya dair detaylar paylaştı. İşte, YKS sık sorulan sorular kılavuzunda tercih ve OBP puanı ile ilgili bilgiler.

 

TERCİH YAPIP YERLEŞEMEYİNCE PUAN DÜŞER Mİ 2022?

ÖSYM’nin yayınladığı konuya dair bilgi sık sorulan sorular kılavuzunda şu şekilde verilmiştir;

Geçen yıl 2021-YKS puanımla merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirildim ve kayıt yaptırdım. Bu yıl sınava girersem OBP’nin çarpılacağı katsayılarda bir değişiklik olacak mı?

Evet. 2021-YKS puanlarıyla bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülür.

Geçen yıl 2021-YKS puanımla merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştim, fakat kayıt yaptırmadım. Bu yıl sınava girersem OBP’nin çarpılacağı katsayılarda bir değişiklik olacak mı?

Evet. 2021-YKS puanlarıyla bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülür

OBP PUANI NASIL HESAPLANMAKTADIR?

Ortaöğretimde 100 üzerinden alınan diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülür. Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50’nin altında olan adayların diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye alınır. Böylece 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250, 100 olan en yüksek diploma notu için de OBP 500 olacaktır.

Yerleştirme puanları hesaplanırken OBP’nin katkısı ne olacaktır?

OBP; 0,12 katsayısı ile çarpılarak sınav puanlarına eklenip yerleştirme puanları hesaplanacaktır.

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