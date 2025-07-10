Tedaviye Umut Oldu: 5 Kanser İlacı SGK Kapsamında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, kanser tedavisinde kullanılan 5 immünoterapi ilacının Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) geri ödeme listesine alındığını duyurdu. Bu gelişme, yaklaşık 48 bin kanser hastası için hayati bir öneme sahip.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği değişikliğiyle bu kararın yürürlüğe girdiğini bildirdi. Yeni düzenlemeyle birlikte, meme, akciğer, böbrek, prostat, kolon, lösemi, lenfoma ve melanoma gibi çeşitli kanser türlerinde etkili olan immünoterapi ilaçlarına hastalar ücretsiz olarak ulaşabilecek.

Ayrıca, iki yaş ve üzeri kistik fibrozis hastalarına yönelik önemli bir ilaç da SGK ödeme kapsamına dahil edildi. Bu düzenlemeyle birlikte SGK’nın geri ödeme kapsamındaki kanser ilaçlarının sayısı 784’e yükseldi.