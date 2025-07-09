İSTANBUL KAVRULUYOR! TERMOMETRELER 40 DERECEYİ GÖRDÜ

İstanbul’da yaz mevsimi etkisini iyice hissettirmeye başladı. Tuzla, Çekmeköy, Şile ve Kartal gibi ilçelerde hava sıcaklığı 39-40 dereceyi bulurken, araçların içindeki sıcaklık 45 dereceye kadar çıktı. Özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkan vatandaşlar büyük zorluk yaşarken, serinlemek isteyenler parklara ve sahillere akın etti.

Meteoroloji uzmanları, sıcaklıkların birkaç gün daha yüksek seyredeceğini belirtirken; bol su tüketilmesi, hafif ve açık renkli kıyafetler tercih edilmesi konusunda uyarıda bulunuyor. 11.00 ile 16.00 saatleri arasında güneşten korunmak gerektiği vurgulanırken, yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar için daha dikkatli olunması istendi.