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Suriye’ye operasyonda detaylar ortaya çıktı: Hepsi tek tek vurulacak!

Suriye’ye operasyonda detaylar ortaya çıktı: Hepsi tek tek vurulacak!
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26 Mayıs 2022 - 10:38

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, sınır ötesine yeni operasyon için sinyal vermişti. Bugün yapılması beklenen Milli Güvenlik Kurulu’nun ardından operasyon için düğmeye basılması beklenirken, olası harekata ilişkin detaylar da gelmeye başladı. Alınan bilgilere göre hedefler tek tek belirlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından Suriye’ye yeni bir harekat için mesaj vermiş ve “30 km derinliğinde güvenli bölge oluşturacağız” demişti. Erdoğan’ın açıklamasının ardından tüm gözler, bugün yapılacak olan Milli Güvenlik Kurulu toplantısına çevrildi. Külliye’deki kritik zirve sonrası düğmeye basılması beklenirken, operasyona ilişkin detaylar da belli oldu.

Türkiye’nin, terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik operasyonları devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suriye’de barış ve güvenli bölgelerin tesisi için operasyon sinyali vermişti. Bugün yapılacak olan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında Suriye’ye yeni operasyon konusunun da masaya yatırılağı ve önemli kararlar alınacağı öğrenildi.

ABD’NİN ÇEKİLDİĞİ BÖLGELER HEDEF ALINACAK

Sabah’ta yer alan habere göre, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı benzeri büyük ölçekli harekât, Türkiye’nin terörden arındırılan bölgeleri ile Suruç üzerinden Türkiye’ye gelen tehditlerin önünü keserek, ABD’nin çekildiği bölgelerdeki YPG noktalarını hedef alacak.

Saha istihbaratının tamamlandığı, nokta hedeflerin belirlendiği harekât özellikle örgütün yuvalandığı Münbiç ve Tel Rıfat bölgelerinde yoğunlaşacak. Barış Pınarı ile Fırat Kalkanı harekâtlarının arasındaki terör yuvaları temizlenecek.

DEAŞ’LI TERÖRİSTLERİN SALINMASI HAREKATTA BÜYÜK ETKEN
Harekâtın başlamasında en büyük etkenlerden biri de istihbarat raporlarına yansıyan DEAŞ’lı teröristler. PKK/YPG’nin cezaevlerindeki DEAŞ’lıları ailelerini esir alarak Türkiye’de eylem yapma şartıyla bırakması da harekâta etken maddelerin başında yer alırken, harekâtla Türkiye sınırına yaklaşan yüzlerce teröristin temizlenmesi hedefleniyor.

MİT’İN TESPİTLERİ, MGK’DA GÜNDEME GELECEK
Milli İstihbarat Teşkilatı’nın yaptığı önemli saha tespitleri de MGK’da ele alınacak. Buna göre, harekâtın kapsamı, bölgede bulunan terörist sayısı, YPG mevzileri, YPG ağır silahlarının bulunduğu bölgeler gibi maddeler de Milli Güvenlik Kurulu’nda anlatılacak.

Emniyet ve Jandarma unsurları da raporlarıyla örgütün karargâh ve depo olarak kullandığı bütün noktaları ve belirlenen hedefleri ortaya koyacak. TSK, MGK zirvesinde çıkacak kararın ardından harekât için düğmeye basacak.

Topçu birlikleri ve özel kuvvetler unsurlarının bölgeye yerleşmesinin ardından F-16’lar ile yapılacak hava harekâtında hedefler yerli ve milli mühimmatlarla vurulacak

İHA ve SİHA’lar ise harekâtta kilit rol oynayacak. İHA’lar sahadaki birliklerin havadaki gözü olacak.

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